Miguel Jorge Blanco será el nuevo presidente del PP en Gran Canaria

El PP de Canarias ha anunciado este viernes cambios en su estructura de cara a las próximas elecciones, de forma que Miguel Jorge Blanco pasa a ser el presidente del partido en Gran Canaria en sustitución de Poli Suárez, que se centrará en su responsabilidad como secretario general de la formación en las islas.



El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha explicado que este cambio en la estructura orgánica del partido a nivel insular obedece a una petición del propio Poli Suárez cuando se acerca la cita con las urnas en 2023.



Domínguez ha apuntado en rueda de prensa que se busca así que el secretario autonómico "dedique su esfuerzo a la organización del partido", porque "Canarias es una organización compleja por geografía y por las siete estructuras insulares que abarca".



De esta manera, ha dicho Domínguez, Poli Suárez podrá ejercer un "trabajo exhaustivo y de atención personal a los compañeros y presidentes insulares" dentro del objetivo que se marcó el presidente del PP canario cuando entró en el cargo de "dar músculo a la organización interna".



Miguel Jorge Blanco, actual alcalde de Santa Brígida y que seguirá ejerciendo como tal, será "el próximo presidente del PP de Gran Canaria", en una petición que se elevará a la junta directiva autonómica la próxima semana y "será efectiva posiblemente martes o miércoles", ha señalado Domínguez.



Miguel Jorge Blanco, ha dicho el presidente autonómico del PP, "tiene la experiencia, viene del municipalismo y conoce el día a día de la política", así como "la organización en Gran Canaria y sus necesidades", en un "trabajo centrado en la isla".



Trabajará, ha adelantado, con un "magnífico equipo que se determinará en la junta directiva de la próxima semana".



Para Domínguez, el PP está demostrando que es "una clara alternativa de gobierno", obteniendo "resultados en los últimos meses, en los que ya se empieza a ver el músculo de la organización" y que tendrá "este y otros cambios para afrontar la recta final para elecciones de mayo de 2023".



Miguel Jorge Blanco ha agradecido la confianza y ha destacado su "experiencia con muchos años de militancia en la isla", en la que se compromete a "poner todas las fuerzas y tratar de hacer cada vez más grande a la organización insular".



En su trabajo prevé "contar con todos los militantes y un equipo de trabajo e ir a las elecciones de la mejor manera posible", con vistas a "ganar" y poniendo "toda la carne en el asador".



Ha tenido unas palabras para sus vecinos de Santa Brígida: "Esto no me va a restar ni un momento de dedicación a los vecinos del municipio", donde "seguiré ejerciendo con toda la dedicación, a su gente, al Ayuntamiento y en el gobierno municipal".



Por su parte, Poli Suárez, secretario general autonómico de los populares, ha agradecido a la organización el "relevo", que entiende como "una necesidad".



El cargo de secretario general autonómico "requiere muchas horas y dedicación, así como estar fuera de Gran Canaria", y ese es el "principal motivo" que existía para el cambio, ha detallado.



Han sido "años muy importantes, también muy duros", donde su dedicación ha estado centrada en "recobrar la ilusión de Gran Canaria, de los afiliados y estar de nuevo en la calle donde están los problemas reales" de la sociedad.



Ha agradecido públicamente el trabajo de su equipo de dirección, y ha destacado las "ganas e ilusión del nuevo equipo que se conforme en el PP insular" de Gran Canaria, que será "acorde a lo que merece la organización".



Ahora tendrá "labores de responsabilidad para fortalecer partido en cada isla y en los 88 municipios de Canarias" gracias a un relevo que "era necesario y no es un capricho ni una imposición, sino una respuesta".



Ha adelantado toda su "colaboración, ayuda y lealtad a Miguel Jorge", porque "no me voy de Gran Canaria" y va a "contar con todo el apoyo de la dirección autonómica".



A su juicio, el partido queda "en buenas manos" para que "sea referente y la organización política que necesita Gran Canaria".