Un microbiólogo, sobre la decisión del TSJC: “No lo entiendo, no sé qué alternativas tienen para parar esto"

Antonio Sierra, microbiólogo y miembro del Consejo de expertos que asesora al Gobierno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que está en desacuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha denegado la petición del Gobierno de Canarias de aplicar un toque de queda de 00:30 horas a 06:00 horas en las islas que se encuentren en nivel 3 de alerta frente a la covid.

“No lo entiendo, no sé que alternativas van a plantear para frenar la pandemia”, apunta el microbiólogo. Asegura que Gran Canaria lleva unos días en los que los casos de coronavirus no dejan de ascender y se debería considerar pasar a nivel 3 en el próximo Consejo de Gobierno.

Antonio Sierra indica que no aceptó la eliminación del estado de alarma y, con él, del toque de queda. Sin embargo, en estos momentos comprende “menos” que no se permita aplicar en Canarias. “En Valencia sí se ha permitido. No sé por qué en unas comunidades sí y en otras no cuando los datos están alertando a los expertos”.

Sierra advierte que “estamos en una situación de la pandemia que era previsible. Continuamos con la campaña de vacunación, pero hay relajamiento y los jóvenes que aún no están vacunados se contagian, por eso tenemos estos datos”. Sin embargo, según el experto, el lado positivo es que estas personas que no pertenecen a un grupo de riesgo no suelen experimentar la enfermedad con gravedad. “La presión en Atención Primaria es muy fuerte, pero las muertes han caído muchísimo”.

Sierra ha querido recalcar que, aunque las cifras actuales de contagios son las peores de toda la pandemia, la situación no se puede comparar a los meses de febrero o agosto cuando se produjeron anteriores oleadas, ya que la vacunación está ayudando a proteger a la población y hay muchos menos ingresos.