Mery Pita asegura que no devolverá el acta de diputada y la formación en Canarias la tilda de tránsfuga

La diputada Canaria Mery Pita ha decidido abandonar el grupo parlamentario de Unidas Podemos y marcharse al grupo mixto, en Cope Gran Canaria ha asegurado que “ha sido una decisión sincera, reflexiva y unitaria por la mayoría de los cargos públicos en Canarias.”

Asegura que “podemos tanto en la dirección estatal como la canaria posee una deriva orgánica que no se corresponde con la horizontalidad o el espacio reflexivo que era podemos". La diputada también pone el foco en las decisiones que toma la formación, asegurando que se toman sin contar ni con la militancia ni con el grupo parlamentario, “se toman decisiones que no son participadas por la militancia ni por los grupos, hay decisiones que han venido gestionada desde la dirección, de arriba hacia abajo, este no era el sentido, hemos intentado forzar debate y en temas centrales programáticos hemos disentido como pensiones, la memoria histórica, entre otros.”

En asuntos que concierne a Canarias, remarca que no la escucharon siendo la portavoz estatal cuando habló del no al tren de Tenerife “y sin embargo, votaron que sí” y sobre todo el conflicto del Sahara dice que es “impresentable” que en el cambio de posición del Gobierno con Marruecos en el asunto del Sáhara Occidental estuviera en la mesa la garantía territorial de Canarias.

Apunta que “todas estas cuestiones sumadas, Podemos no está representado las premisas del cambio de política, actúa como un partido más de forma vertical y hemos tenido la honestidad de plantearlo y seguir peleando desde el grupo mixto.”

A pesar de que el Consejo de Coordinación ha suspendido de militancia y le insta a que devuelva el acta de diputada, ya que según el partido los 140.000 votos que logró el partido no eran para ella porque no fue cabeza de lista, Pita asegura que no lo devolverá y seguirá trabajando desde el Grupo Mixto.

Por su parte, El Secretario de Organización de Unidas Podemos en Canarias, César Merino, en declaraciones a Cope Gran Canaria, ha dicho que si “Pita no quiere seguir representando un proyecto político al que se presentó a las elecciones, debería devolver en coherencia y dignidad el acta para seguir representando a los canarios que confían en Podemos en lugar de comportarse como una tránsfuga.”