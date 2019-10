Mercedes, la cara de la pobreza en Canarias

Ponemos rostro a una pobreza que se cronifica en Canarias, a tenor de las cifras que dicen que el 36,4% de los canarios se encuentra en riesgo de pobreza.

Mercedes es de Las Palmas de Gran Canaria, de 56 años y vecina de Ciudad Alta. Esta mañana nos hemos interesado por su historia. Nos contaba que lleva desde 1989 apuntada en el paro y que todos los trabajos que ha tenido han sido temporales. Es por eso que no tiene suficientes años cotizados en la Seguridad Social para poder acogerse a los subsidios que da el consistorio capitalino para gente de su edad.

Esta vecina de la capital grancanaria dice que ha tocado las puertas de todas las administraciones públicas y que sobrevive gracias a los comedores sociales y banco de alimentos, de la que lleva años siendo usuaria.

“Yo soy una de las pobres desgraciaditas que no tiene ni qué comer, no tengo ayudas y no tengo el derecho a subsidios. Tengo 56 años, y la de 52 años, no lo puedo coger por no tener 15 años cotizados. No tengo pagas del estado, ni nada”, añadió.

Esta mañana relataba Mercedes en los micrófonos de COPE, que acude diariamente a locales donde reparten comida a las personas más vulnerables de la ciudad. “La monja hoy nos dijo que se acabó el duro, que no iban a repartir más comida y que lo buscáramos por otros lados. Que fueran nuestros asistentes sociales los que lo buscaran”.

Esta vecina de la capital denunciaba que muchas personas mayores están en las puertas de los locales sociales y de los bancos de alimentos pidiendo ayuda ya que no llegan a final de mes por la baja pensión que reciben. “Esos casos los conozco de primera mano, son señoras de 80-90 años y no tienen nada”.

Se queja de la falta de ayudas

Además se queja de que a ella le está costando mucho recibir ayudas e insiste en que se está priorizando a gente extranjera antes que a los canarios. “La cosa, me parece absolutamente absurda, denigrante y cada vez va a peor. No estoy en contra del extranjero, pero sí que me toca el alma es que parece que tienen más derechos ellos, que nosotros”.

“Yo eso no lo entiendo, como le das primero comida a tu vecino, que a tu hijo. Primero a los de casa y después a los de afuera, yo no te digo que no los ayudes, porque todos tenemos derecho a emigrar y a salir adelante”.

Mercedes: “Yo llevo desde el año 89 firmando una cartilla del paro, haciendo cursos, yendo a todos lados que me dicen, porque no tengo medios. Lo hago para que me den un puesto de trabajo, no solo quiero la ayuda de Cáritas, quiero trabajar. Lo primero que me dicen que por medio de ellos no se pueden y que tengo que ir al paro o a asuntos sociales”.

Señala que está desesperada, que necesita que le ayuden y que ya que no sabe cómo seguir sobreviviendo. “El tema es que nadie te ayuda y viene un pobrecito de estos y al día siguiente está trabajando con su casa, una paga... Yo no entiendo nada, el mundo está al revés y yo esto no lo entiendo”, concluyó.

Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza

Este jueves 17 de octubre, se celebra en el Parque San Telmo el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, con varias organizaciones en el Encuentro Gran Canaria Solidaria, para dar visibilidad de esta situación y buscar nuevas fórmulas. Desde el Twitter de Cáritas Canarias (@CaritasCanarias) animan a que acudan y disfruten de esta jornada: