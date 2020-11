"Menos directivos, menos liberados sindicales y más medios". La reclamación de un médico de atención primaria

José María Ortega es un medico de atención primaria en Las Palmas de Gran Canaria que reclama una mejor inversión en Sanidad con el objetivo a su vez de mejorar la asistencia al paciente. Reclama especialmente medios informáticos para que las consultas telefónicas, que han aumentado mucho a consecuencia de la pandemia, pudieran hacerse a través de Skype y no por teléfono.

Eso, según este especialista, "enriquecería el diagnóstico que se realiza al poder ver al paciente y tener más datos de su caso". En esta línea, también reclama que haya una historia informática unificada del paciente para que cualquier médico pueda ver la evaluación y tratamientos que ha recibido anteriormente.

Según Ortega, las sociedades más avanzadas tecnológicamente, han salido mejor de la situación en referencia a países como Corea. Y para hacer frente a esta inversión, pide que se use mejor el dinero. “Se está gastando mucho dinero en cosas poco útiles. En liberar directivos, liberados sindicales... hay muchos sanitarios liberados que no hacen nada en las actuales circunstancias. Desliberalos y ahórrate ese dinero”.

EL ESFUERZO DE MUCHOS PROFESIONALES

José María Ortega también ha querido destacar el esfuerzo de muchos profesionales que, a pesar de estar afectados por la enfermedad, han seguido haciendo su trabajo desde casa, atendiendo por teléfono a sus pacientes. En este caso, habla tanto de personas obligadas a guardar cuarentena como positivos asintomáticos.

ASISTENCIA TELEFÓNICA

Por otra parte, se ha mostrado a favor de la asistencia teléfónica, una modalidad que se ha incrementado debido al miedo de muchas personas de acercarse a su centro sanitario. No tiene problemas porque, como él mismo reconoce, “toda mi familia está en la península y yo les he atendido por teléfono toda la vida. Para mi no es algo nuevo y me he apañado”.

No obstante, este especialista también se pone en el caso de las personas a las que le causa inquietud acudir al centro. “Es mejor la presencial, claro pero, si tiene miedo, ¿cómo obligar a una mujer de 78 años que se plante en la consulta para que te diga que le duelan las rodillas?"