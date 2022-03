La mejor docente de España 2021 es canaria y enseña alemán

Canarias puede enorgullecerse de contar con la mejor docente de España 2021 en la modalidad no formal. Se llama Lina Stürmer y da clases de alemán en la escuela oficial de idiomas de Telde.

Un premio que conceden los propios alumnos y que hace más meritorio el logro de una profesora que aplica una metodología diferente y que expresó, en los micrófonos de COPE Canarias, su alegría por el reconocimiento: “Estoy inmensamente feliz por el premio y, sobre todo, por el hecho de que sean los propios alumnos los que reconocen mi esfuerzo y mi trabajo. Para un docente no hay mayor satisfacción que eso”, declaró la docente grancanaria de origen alemán.

Stürmer reconoció que “para mí fue una sorpresa estar entre los finalistas, ya que el año pasado recibí el segundo premio en formación profesional y los alumnos me preguntaron si me podían volver a nominar este año. No me esperaba ganar. Es una sensación abrumadora e increíble. He sentido el apoyo de mis compañeros y de mis alumnos y jamás pensé que viviría esta experiencia”.

La clave para conectar con los alumnos y aspirar a recibir un premio tan importante reside en “buscar la sorpresa, cautivar al alumnado y despertar su curiosidad. Intento no ser previsible, que no sea la típica clase sentados y mirando hacia la pizarra. Intento aplicar la metodología: mezclar diferentes recursos y métodos para que cada día sea distinto y los alumnos no sepan lo que va a ocurrir. Todo eso les engancha, pero no hay mayor secreto”, explicó antes de poner ejemplos de la manera en que imparte las clases: “Algo que funciona es el método de la clase invertida. Les mando deberes para casa como un vídeo con la teoría explicada y, al día siguiente, hacemos prácticas en clase. También usamos aplicaciones, juegos tradicionales, la radio escolar o el storytelling, que es el arte de contar historias. Se trata de darle una vuelta a las actividades para causar sorpresa” .

La introducción de las nuevas tecnologías es valorado positivamente por la profesora, aunque con matices: “Tenemos que integrar las nuevas tecnologias, pero con un objetivo. No se trata de usarlas sin sentido alguno. Es bueno usar móviles y herramientas on line, pero no por hacerlo hay un mayor porcentaje de aprendizaje”.

Por último, Stürmer aseguró que cualquier persona puede aprender un idioma, con independencia de su edad: “Los adultos vienen con miedo a aprender el alemán, porque es un idioma súper complicado, pero pueden aprenderlo perfectamente. Es erróneo pensar que los niños son esponjas y los adultos no pueden. Todos aprendemos de forma diferente y hay recursos distintos para aprender”.