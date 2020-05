Medio centenar de personas desalojadas de Las Canteras

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que desalojar en el día de ayer, a niños con sus padres en su mayoría, por estar en 'Los Lisos', una zona de rocas de La Playa de Las Canteras jugando y buscando cangrejos u otros animales.

En la imagen que ha sido difundida por el perfil miplayadelascanteras denunciaban que habían muchos niños y padres, que estaban incumpliendo las restricciones que se han impuesto para las salidas de los más pequeños en las playas de la capital grancanaria. Desde su perfil de Twitter criticaron estas actuaciones e insisten en que toda la ciudadanía debe cuidar la biodiversidad marina que hay en esa zona.

Pobres bichitos. Nada nuevo, siguen siendo objetos para nuestros juegos. pic.twitter.com/6zkVPu7HFp — Mi playa de Las Canteras �� (@LasCanteras) May 7, 2020

Los vecinos, que veían esta estampa desde las ventanas de sus casas o desde el paseo, enseguida trataron de informar a los agentes que se personaron para explicarles que no estaba permitido permanecer mucho tiempo en ese mismo sitio. Además también les avisaron de que no podían estar jugando con los animales que estamos acostumbrados a encontrar en esta zona, ya que es un espacio protegido.

Las críticas hacia esta situación no cesaron en las redes sociales que tildaron como "una vergüenza" que algunos padres aprovecharan las salidas con sus hijos para bajar a la arena y jugar sin límite de tiempo en la naturaleza, obivando las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

yo pude quedarme allí con mis dos hijos porque estaba paseando en la orilla pero fue realmente vergonzoso. Hay que dar ejemplo desde pequeños sino van a creer que las normas son para los demás — Manuel Herrero (@Manuel_Herrero) May 7, 2020

Otros también culpan a estas personas de que se han saltado las normas ya que no hay una claridad concreta de las pautas que deben llevar los ciudadanos para no incumplir la ley. En redes sociales critican que esta situación se debe a que no están bien explicadas las normas y que prueba de ello, es que hay gente que confunde el dar paseos, con estar con los más pequeños de la familia disfrutando de un día normal en esta playa urbana.

Cuando aprenderán que los animales se observan, no se molestan y menos se tocan!! ��‍♀️(a no ser que se esté pescando en zonas y especies permitidas, siendo siempre ejemplares adultos) Por favor esto es un trabajo de todos. Cuidemos las naturaleza para que ella nos cuide a nosotros — Rita Sarmiento Pérez (@RitaSarmientoP) May 8, 2020

Al igual que con los perros, que sus dueños son los responsables. Con los niños pasa exactamente lo mismo. Dios mio, cuanto inconsciente suelto y con niños| — Óssugon (@OscarSuarezglez) May 7, 2020

Uso de las playas de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrió el pasado sábado las playas del municipio para pasear y hacer deporte de manera individual en la arena, así como practicar aquellas actividades acuáticas permitidas por la orden ministerial, siempre que se mantenga la distancia. El uso de las playas se ajustará a la franja horaria y a la actividad permitida por el Gobierno central para cada colectivo. Asimismo, hasta el momento, no se permite hacer uso recreativo de las mismas.

De este modo, el uso de la playa queda circunscrito a las siguientes condiciones:

Los paseos se permiten a todos los grupos que establece la orden siempre que estén dentro del radio de un kilómetro desde su domicilio:

-De 06.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas: Mayores de 14 años en adelante, con un conviviente como máximo, siempre que estén dentro del radio de un kilómetro desde su domicilio

-De 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20 horas: Mayores de 70 años o dependientes con un cuidador, siempre que estén dentro del radio de un kilómetro de su domicilio y durante una hora.

-De 12.00 a 19.00 horas: Menores de 14 años, acompañados de un adulto, durante una hora y dentro del radio de un kilómetro desde su domicilio.

En cuanto a la práctica deportiva, pueden realizarla dentro del término municipal personas mayores de 14 años en adelante, de manera individual, tanto en la arena como acuáticos entre las 06.00 y las 10.00 horas y las 20.00 y las 23.00 horas.

Desde el Ayuntamiento, se desaconseja a los adultos la realización de la práctica deportiva acuática en las horas de la franja horaria permitida en las que no hay luz solar