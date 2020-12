Médicos de Las Palmas dan la receta para las celebraciones: "Mascarilla, higiene, distancia y ventilación"

El Colegio de Médicos de Las Palmas ha recomendado a los isleños la mejor receta para las cenas y celebraciones durante las fechas navidades: higiene, distancia, ventilación y evitar espacios cerrados.

Según ha informado la Institución colegial, dicha receta, "que vale para todos los comensales", "ayudará a tu familia, pero también a los sanitarios que trabajan en la lucha contra el COVID-19".

"El ingrediente principal es responsabilidad. Es un ingrediente fácil de conseguir, es accesible para cualquier bolsillo y para todos los paladares", apuntó para insistir en que también hay que incluir distancia, higiene y ventilación, sin olvidar evitar espacios cerrados.

Además, el Colegio de Médicos ha señalado que aunque apetezca, toca no dar abrazos ni besos y hay que hacer uso de mascarilla el mayor tiempo posible. De igual modo, la Institución ha recomendado no mezclar grupos de no convivientes y no compartir platos, cubiertos, vasos ni bandejas.

"Si sigues estas recomendaciones así como las de las autoridades sanitarias, habrás hecho, sin darte cuenta, un gran regalo, salvar vidas. Este regalo será para tus seres queridos, para ti, para todos. Para que el próximo año no falte nadie".