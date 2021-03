Un médico sobre el concierto de Barcelona: "Toca vacunación masiva, no conciertos masivos"

El pasado sábado 27 de marzo se celebró un evento que trató de ser modelo del modus operandi a seguir para poder seguir disfrutando de la celebración de actos multitudinarios sin miedo a brotes de la Covid-19. El grupo Love of Lesbians organizó un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona con el fin de alejar los fantasmas de la pandemia, y poder alzar su voz por la música y el mundo del espectáculo. Las medidas sanitarias se debieron de cumplir a rajatabla, y se realizó tests de antígenos a las 5000 personas que acudieron como público, detectándose 6 positivos entre ellos que no pudieron, obviamente, asistir al evento.

Sin embargo, este tipo de prueba de detección no es tan fiable como los PCRs, razón que critica Miguel Ángel Ponce, Neumólogo del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. Según el especialista “La realización de un concierto pese a la realización de test de antígenos no parece una medida prudente en el momento actual. Los test de antígenos son test de menor sensibilidad y especificidad que los test PCR y no están indicados en pacientes asintomáticos. Se detectaron seis casos positivos antes de entrar y si hubieran sido PCRs se habrían detectado incluso mas”, avisó.

"AHORA TOCAN VACUNAS MASIVAS, NO CONCIERTOS MASIVOS"

El doctor lamentó la celebración del concierto por los tiempos que vivimos y la carga de trabajo soportada en todo este tiempo para evitar la cuarta ola. La realización de un concierto no es prudente, cuando los datos muestran que la incidencia aumenta ante una posible cuarta oleada, y, por otra parte, con una vacunación de apenas el 5% de la población total”, a lo que se une, según el doctor, la presencia de cepas mutantes altamente infecciosas como son la británica y la brasileña. “Ahora tocan vacunas masivas, y no conciertos masivos”, sentenció.

“La mascarilla pierde efectividad bailando y gritando por el sudor y la saliva” Otro problema que observa el especialista tiene que ver con las mascarillas, y su efectividad en este tipo de actos. Según el doctor, “las medidas de seguridad, al margen de la mascarilla, deben reforzarse aún más. La mascarilla, además, pierde efectividad bailando y gritando. Se puede mojar por la saliva y el sudor y esto le resta eficacia”.

Razón que se une a la menor efectividad del test de antígenos para crear esa inseguridad en el profesional, que entiende que “no toca realizar este tipo de experimentos”. Ahora, el neumólogo solicita un seguimiento y realización de PCRs a los asistentes a este concierto, sabedor del riesgo que puede conllevar un brote tras un acto que involucró a 5000 personas.

“La organización debe realizar PCRs y estar alerta de posibles brotes”, expresó. Sobre la realización del evento, el doctor pide a la población un esfuerzo para conseguir que la normalidad llegue de la mano de una eficiente campaña de vacunación, y de la inmunización de toda la población. “La normalidad llegará cuando haya una vacunación total, pero en estos momentos los sanitarios le pedimos a la población un esfuerzo para evitar esta cuarta ola”, finalizó.









