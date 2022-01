Un médico intensivista, sobre celebrar el Carnaval: “Hierve la sangre”

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este miércoles su decisión de aplazar dos semanas la celebración del carnaval a consecuencia de los efectos de la sexta ola de la pandemia. Las fiestas comenzarían el 25 de febrero y no el 11, como inicialmente se había previsto. Mañana jueves se ha anunciado una rueda de prensa para dar a conocer más detalles acerca de cómo quedaría la programación diseñada para la edición de este 2022.

El anuncio no ha gustado a los profesionales de la medicina que estos días afrontan un repunte de casos que han tensionado los recursos con los que cuenta los centros de atención primaria y los hospitales, que ya tienen 19 plantas destinadas a pacientes covid en Canarias.

Con este panorama, un médico intensivista, Domingo González, no duda en señalar que le hierve la sangre con la idea de una celebración que puede acarrear una séptima ola de contagios. “La población en su conjunto, pero el sector sanitario está muy cargado y cuando vemos que las instituciones no toman medidas para frenarlo. Es que vemos morir a gente, vemos a gente en los pasillos, vemos que no están bien tratados nuestros pacientes y que encima se quiera celebrar el carnaval...es que hierve la sangre”, reconoce en los micrófonos de COPE Gran Canaria.

González cree que sería mejor opción la suspensión de estas fiestas, porque “el hecho de que se celebre el Carnaval puede entenderse por la gente como que esto no es tanto problema y podemos hacer fiestas en casa, reunimos mucha gente, vamos a discotecas, no nos ponemos mascarillas, no mantenemos distanciamiento. Esa falsa sensación de seguridad es lo que está provocando que esto no haya quien lo controle”.

“EL PERSONAL YA ESTÁ HABLANDO DE HUELGA”

Por otra parte, González percibe un clima de hartazgo en los profesionales de la sanidad que puede desembocar en una convocatoria de huelga. Según este especialista el sistema está “anémico” y tiene problemas graves como la inestabilidad laboral, contratos de un día para otros, así como la falta de inversión en infraestructuras y equipamientos.

“Se está cociendo un movimiento dentro de la sanidad que en los próximos meses va a llevar a movilizaciones potentes. Ya pasó en Madrid con las batas blancas y se verá en el resto del país”, advertía.