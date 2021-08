El médico intensivista que se hizo viral responde a los negacionistas: "La ciencia supera más que la mentira"

La semana pasada un médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, hacía un llamamiento a que la población a que se vacune después de intubar a un paciente por contagiarse de la covid. El vídeo se hizo viral y esto también llamó la atención de algunos negacionistas.

Domingo González vuelve a las redes sociales para agradecer la labor que han hecho todos los ciudadanos que han compartido su vídeo y también a los medios de comunicación. “Decirles que grabo este vídeo para agradecer a todas las personas y medios de comunicación que han compartido el vídeo. Con ello estamos ayudando a salvar vida. He recibido mensajes de muchísima gente que dudaban de si vacunarse y ese vídeo les ha servido para tomar la decisión o convencer a otros de que lo hiciesen”.

El médico intensivista asegura que el 80% de la vacunación en España es “de buen hacer y porque han entendido que la mejor manera de acabar con la pandemia es a través de la vacunación”.

“Hay un pequeño sector todavía que no se convence que, tomando las medidas de distanciamiento social, de adecuada protección, del uso de la mascarilla y del lavado de manos, podemos acabar con esto. Hay algunos que prefieren las fiestas, pero deben entender y les pido que nos ayuden a salvar vidas, ya que pueden esperar un poquito más”.

Domingo González, también ha tenido palabras para los negacionistas que le han insultado y que han dudado de su labor como médico de verdad. “No quiero olvidarme del sector negacionista. Este vídeo cayó en sus filas como una bomba y con ellos han venido como una verdadera jauría a matar, acabar con mi persona e incluso atacándome en lo personal y profesional”.

Domingo González: “He tenido la sensación de que lo que está pasando en ese pequeño grupo de la sociedad que se basa en la pseudociencia, ha caído y sido como un ritual de exorcismo. Además, con sus elementos más floridos, que al ver el vídeo explicándolo de un simple médico, de un hospital de provincia, ha sido como el agua bendita que le caía sobre la cara y el pecho. Les han salido los demonios de una manera tremenda a través de la boca con mentiras y falsedades”.

“Eso lo entiendo yo como algo positivo porque sus argumentos son tan débiles, es un castillo construido con estructuras débiles sin ningún rigor científico, que se les cae a la primera de cambio. Se cae, como digo con un simple vídeo, con un simple médico y un simple hospital de provincia. Sin embargo, la ciencia está muy por encima de eso y soporta muchísimos más cuestionamientos que un planteamiento negacionista basado en mentiras y falsedades”, añade.

Concluye destacando: “Yo reitero el agradecimiento, que han compartido el vídeo. Seguiremos haciéndolos y sigo pidiendo que continuemos con la vacunación, pero también con las medidas de contención adecuadas”.

Finaliza el vídeo mostrando su carnet de identificación tras ser cuestionado de que sea un médico. “Aquí les muestro mi identificación a los que dicen que no soy médico y que no ejerzo. Esta es mi tarjeta identificativa del hospital, para que no queden dudas y también a aquellas personas que les han podido influir las dudas de los negacionistas, se les aclare”.

“Por favor, sigamos salvando vidas”.