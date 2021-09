Un médico grancanario pide un test negativo también para los vacunados que trabajen con personas de riesgo

José María Ortega, médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Schamann, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que la medida incluida en el decreto que según han anunciado publica hoy el Gobierno de Canarias con las nuevas medidas para frenar la covid, entre ellos la obligatoriedad de trabajadores sanitarios, sociosanitarios y del ámbito educativo no vacunados a tener que presentar un test, debería extenderse a los trabajadores vacunados, ya que no están exentos de transmitir la enfermedad.

“El estar vacunado evita que la persona contraiga la enfermedad de forma más grave. El no estar vacunado perjudica a la persona que toma esa decisión, pero que te hayan inoculado las dos dosis de la vacuna no quiere decir que no te puedas contagiar”.

Según el médico, se ha creado una falsa sensación de seguridad respecto a la inmunización que proporciona la vacuna, cuando hay una gran cantidad de población en el mundo que aún no está protegida. “Hay países donde no ha llegado la vacuna y después esas personas vienen aquí. El virus se sigue moviendo”.

El especialista sanitario cree que habrá más oleadas y teme la virulencia de las mismas, ya que advierte que la quinta ola ha golpeado a Canarias con dureza. “Es la que más muertos ha provocado”, apunta. Por ello, insiste en que todos aquellos trabajadores que estén en contacto con personas de riesgo deben realizarse un test para tener un seguimiento de su estado. “En otros países los test se venden en los supermercados. Aquí también debería ser así”.

José María Ortega está a expensas de que se publiquen los detalles de los 15 folios que detallarán el nuevo decreto con las medidas de Canarias para luchar frente a la covid. “Espero que se haya tenido sentido común”.

Insiste en que lo esencial es ahondar en el cumplimiento de la distancia social, el uso de gel, realizar test y aumentar el porcentaje de vacunación. Aunque también alude a la necesidad de ayudar a los países subdesarrollados a adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a su población, ya que se trata de una pandemia global.