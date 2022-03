Un médico grancanario llevará medicinas a Ucrania: "Tengo miedo"

La guerra sigue dejando heridos, fallecidos y escenas de enorme dolor y sufrimiento. Y también remueve conciencias y deja historias de altruismo, generosidad, profesionalidad y amor al prójimo.

Historias como la del traumatólogo canario, José Manuel García Castellano, quien de forma voluntaria se ha ofrecido para ayudar a la población civil de Ucrania: “No podía estar impasible ante esta situación que te impacta. No me puedo quedar al margen. A través de las redes sociales, contacté con una asociación ucraniana en Las Palmas y me ofrecí voluntario para hacer una lista de medicamentos necesarios para los combatientes y para la población en general que sigue allí atrapada”, explicó en COPE Gran Canaria.

El médico grancanario enumeró el contenido de la lista de fármacos que servirá para tratar diversas enfermedades inherentes a la guerra: “Elaboré la lista con ayuda de mis compañeros y en base al dictado de la OMS. Se trata de fármacos para tratar enfermedades muy frecuentes como la hipertensión, cardiopatías y diabetes. He incluido fármacos contra el glaucoma. Me parecía importante suministrarlo. También analgésicos y antibióticos, porque las infecciones están a la orden de día”, relató.

El galeno se sinceró: “Tengo miedo, claro”, y quiso dejar claro que su decisión está más que meditada y organizada: “No quiero precipitarme. Actitudes quijotescas no son productivas. Estoy viendo la fórmula más adecuada, porque esto lo mueve el corazón y lo tiene que guiar el cerebro. El objetivo es organizarlo bien para proporcionar la ayuda necesaria”.

Por último, García Castellano está meditando, igualmente, la posibilidad de construir un hospital de campaña en países fronterizos: “Es una idea válida que he planteado. Levantar un hospital de segunda línea en Rumanía, Hungría, Eslovaquia o Polonia. Sabiendo que no somos militares, hay que ser conscientes de eso y saber nuestras limitaciones”, concluyó.