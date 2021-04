Un médico de Gran Canaria sobre la covid: “Hasta el verano no debemos cambiar el nivel de alerta”

Los últimos datos de esta semana reflejan la tendencia a la baja de los casos de coronavirus en Canarias. Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín asegura que a pesar de esta tendencia marcada hay que matizar varias cosas: que la ocupación de las camas sigue preocupando, que somos la comunidad que menos PCR les han y que la cepa británica ya convive entre la población.

Miguel Ángel Ponce: “Efectivamente marcan una tendencia a la baja en Gran Canaria hay que matizar varias cosas: En primer lugar las UCI de los hospitales. Gran Canaria a pesar de estar en menor incidencia que Tenerife, tiene 4 puntos más de ocupación de UCI que Tenerife. Un 22%. El riesgo extremo está en 25% y Tenerife está en un 18%. La segunda es que seguimos siendo la comunidad que menos PCR se hace en todo el país. La tercera es que tenemos la cepa británica que sabemos que es mucho más infectiva”.

Para el médico ahora mismo existe una relajación entre la población con este asunto y que además “se debe seguir vacunando para mejorar los datos”. Considera que para tratar de vencer al virus hay que mantener las restricciones y las medidas del nivel 3 con el objetivo de evitar mayores contagios entre la población.

“La cuarta ola espero que sea la última. Por eso hablo de la última batalla, yo lo que estoy pidiendo a los ciudadanos es que hagamos este último esfuerzo. A medida que vayamos vacunando iremos viendo el impacto en los hospitales, con la particularidad de que el virus sigue mutando”, añade.

MAYOR RITMO DE VACUNACIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS

El médico Miguel Ángel Ponceinsistía en COPE que la curva de casos activos por covid es más plana “porque hay una parte de la población vacunada como por ejemplo los sanitarios. Prácticamente no hay brotes entre los sanitarios. La curva será más plana pero sin embargo, van haber hospitalizaciones y casos más graves por las nuevas cepas”.

Miguel Ángel Ponce: “Desde diciembre hasta febrero la curva en sanitarios cae en picado. Tampoco vemos pacientes de las residencias trasladados a los hospitales enfermos. Ahora solo vemos a gente que vemos de 50-60 años contagiados porque no están vacunados”.

Uno de los segmentos de la población que menos ingresaba en las UCI de Canarias eran los de la franja de edad de 50-60. Ahora debido a que el ritmo de vacunación es más lento, estas personas son los que m´s están ingresando en los hospitales de Canarias.

Miguel Ángel Ponce: “El tema de lo que vemos es que al tener la persona vacunada mayor ingresa menos que era la que más moría. Sin embargo la población del 50 a 60 ingresaban menos, ahora lo hacen más. Primero porque no están vacunados y segundo probablemente porque la cepa es más agresiva. Porque son pacientes sanos que los ingresan directamente de las urgencias a las UVI. Este dato es el que tiene que pesar también en la decisión de mantener las decisiones. Hasta que no vacunemos a toda la población, no podemos bajar el nivel”.

Destaca que “la vacunación es la clave de la explicación. Creo que los sanitarios opinamos que debemos mantener las dos islas más pobladas los niveles un tiempo más”.

VACUNAR Y VACUNAR

El neumólogo ha sido contundente con la vacunación. Aegura Miguel Ángel que hay que seguir vacunando y acelerar el ritmo para poder llegar a tener una vida algo más normalizada.

En cuanto a la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, Miguel Ángel Ponce considera que “los científicos españoles y médicos españoles ya no sabemos como decir que les pongan la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años”.

Concluye destacando que “el 99,9% de los pacientes que se pusieron la primera dosis que no han tenido ningún problema deben ser vacunados. Es mucho más improbable que con la segunda dosis les produzca ese efecto secundario si no se les produjo en la primera. Recordemos que las trombosis con la vacuna es probable en el 0,0004% de los casos”.

Miguel Ángel Ponce: “Yo no entiendo como es posible que no escuchen a los científicos. Lo estamos diciendo alto y claro, vacunen”.