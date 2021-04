Un médico del Insular: “Se acaban los recursos y hay que desviar pacientes a centros concertados”

El presidente del SEMICYUC ha alertado del colapso de la UCI del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por el ingreso de pacientes covid. La presión de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales no deja de aumentar. Esta situación se acentúa sobre todo en Gran Canaria, donde se mantiene el riesgo alto con el 22,22% de la ocupación de las UCI, según el informe epidemiológico del Servicio Canario de la Salud.





Sergio Martínez, presidente de la Sociedad Canaria Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ha alertado hace unas horas a los micrófonos de COPE que “no nos lo podemos permitir porque, si bien está bajando la incidencia, ahora los pacientes que ingresan llegan más graves”. De hecho, muchos entran directamente a la UCI desde casa por la situación de su propia patología. El virus es mucho más agresivo. Imaginamos que puede ser la cepa británica, que ya es prácticamente dominante en el país y hace que la situación de los pacientes que se contagian es mucho más agresiva. "Por ello, muchos llegan más a la unidad de cuidados intensivos y no tanto a las plantas”, ha aseverado el doctor.





Según Martínez, esta situación es algo nuevo en los hospitales, pues “antes esto no lo veíamos. Veíamos a gente mayor, pero, incluso, había gente que aguantaba en casa, que cuando ingresaban entraban en la planta de hospitalización y algunos llegaban a la unidad de cuidados intensivos. Había muchísimos en las plantas de hospitalización y solo un porcentaje en cuidados intensivos. Pero nos estamos dando cuenta de que llegan casi antes a los cuidados intensivos que a las plantas de hospitalización, lo cual indica que es más agresivo. Y, además, a edades más jóvenes. Entonces, la reacción inmunitaria de los pacientes es muy agresiva y, por tanto, la afectación pulmonar es más seria”.





Tal y como ha explicado el doctor del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, la UCI tiene tan solo 32 camas. Por ello, el área de Despertar y Reanimación están llevándose a los pacientes críticos que no tienen hueco. “Pero, claro, llega un momento que se nos acaban los recursos y tenemos que desviar pacientes a la concertada”, ha afirmado. Sergio Martínez ha asegurado que “esos pacientes están seleccionados, quienes ya están en proceso de recuperación, que llevan tiempo ingresados y que requieren, simplemente, cuidados de enfermería, sobre todo”.





“Nosotros utilizamos el área de Despertar y Reanimación, pero también tenemos en la reserva otra área que se está adecuando, que es la CMA, para disponerla cuando sea necesario. Esperamos no llegar, pero estamos tocando la puerta de la CMA”, ha reiterado.





El doctor recalca que, “el hecho de utilizar la privada, indica el grado de carga, que no lo hemos hecho nunca. Ni siquiera en la primera ola”. Por ello, pide que se echen una mano “entre todos los servicios para poder atenderlos”. Quizás la solución estaría en comprar más camas, pero Sergio Martínez ha lamentado que no es tan fácil como pensamos porque, “por su estructura tecnológica, son carísimas”.





Según ha relatado, “hace cuatro años teníamos 24 camas, ahora tenemos 32. Ellos hacen sus cálculos en función de la cantidad de camas de hospitalización normal y la demandan, tantas nos ponen. Pero, claro, en una situación de pandemia nunca sabemos porque no es lo normal. En otros lugares, como en Arinaga, utilizan la capilla para tener una unidad de cuidados intensivos”.





A su vez, todo esto provoca el colapso de otros servicios del hospital. “En el momento en el que nosotros no podemos más y tenemos que utilizar otra estancia, esa estancia ya no se utiliza para lo que habitualmente se usa. Como el caso de la estancia quirúrgica. Si se ocupan por pacientes críticos, no pueden sacar adelante sus patologías quirúrgicas y, por tanto, hay que suspender las cirugías. Como aquí, que llevamos un par de semanas con las cirugías suspendidas, dejando solo las más urgentes”, ha manifestado Martínez.





El presidente de la Sociedad Canaria Intensiva Crítica y Unidades Coronarias ha confesado que la mayoría de ingresos en UCI son de “gente joven sin patologías previas” y que “el empeoramiento es tan rápido, que tienen que entubarse sobre la marcha y subir a la UCI. La mayoría vienen de urgencias y unos pocos de las plantas de hospitalización, pero nos llama la atención como están viniendo ahora directamente de urgencias”.





No obstante, lo que más preocupa al doctor es que observa que “la gente ha perdido el miedo. Incluso, a la hora de informar, como ya saben cómo evoluciona esa patología, lo ven ya algo como algo natural y no debería ser así. Tenemos que ser muy precavidos, no podemos seguir así. Tenemos que parar esto, cuanto antes mejor”.





A pesar de todo ello, Sergio Martínez ha confirmado que, de las personas ya vacunadas, ninguna ha acudido a urgencias. Sin embargo, también ha apuntado que, además de inmunizar a los colectivos más vulnerables, “tenemos que tener en cuenta que los más jóvenes son los que están en la etapa laboral. Yo creo que el personal laboral también debería ser prioritario en vacunar”.





Por otra parte, el doctor también se ha indignado por las fiestas clandestinas, sobre todo la recientemente celebrada en una vivienda vacacional de Fuerteventura, con 84 turistas. “Nos indigna. No sabe de qué manera porque después de la presión que estamos sujetos todos los compañeros, viendo que esto no solamente no se acaba, sino que es más intenso porque estamos peor que en la primera ola. Ver la actitud de la gente, pues la verdad que nos indigna mucho”, ha declarado.





Asimismo, Martínez ha dado la razón a muchos pacientes que critican la mala praxis de la atención telefónica en la sanidad primaria. “Incluso yo estoy indignado por esta situación. Es muy cómoda una atención telefónica, pero con eso no puedes resolver absolutamente nada. De hecho, hay muchos pacientes no covid que han perdido su posibilidad de poder tratarse por esta situación de atención telefónica. Yo creo que esto hay que acabarlo. Nosotros en los hospitales estamos atendiendo a la gente presencial. ¿Por qué en atención primaria no, sino atención telefónica? Entonces, claro, la gente aguanta, aguanta, aguanta... Y, cuando enferman de verdad, lo que hacen es llamar a la medicalizada. Llegan muy apurados”, ha apuntado.





De esta forma, el presidente de la Sociedad Canaria Intensiva Crítica y Unidades Coronarias ha sentenciado que “la atención telefónica es una lacra que ha aparecido en la atención primaria, que espero que se acabe pronto”. Con el objetivo de intentar frenar la curva de contagios, Sergio Martínez propone “mantener una muy buena ventilación porque los aerosoles son la propagación del virus.





“Manteniendo una buena calidad de la ventilación, la mascarilla, la distancia y, siempre que podamos, nos vacunemos. Hay otros países que ya están prácticamente vacunados como Reino Unido o Israel, donde prácticamente la mortalidad ha bajado totalmente. Manteniendo esas normas, que a un año de pandemia ya sabemos perfectamente cuáles realmente funcionan: distancia, mascarilla y buena ventilación; y ahora que tenemos la oportunidad de la vacunación, pues no la desaprovechemos”, ha señalado.