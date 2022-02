Un médico del hospital Insular: "Mis padres están enfermos y les he dicho que no vengan"

Francisco no es su nombre real, este médico del hospital Insular de Gran Canaria nos ha pedido que para evitar represalias modifiquemos su nombre y distorsionemos su voz. En La Mañana de COPE Gran Canaria, el especialista nos contaba que la situación es tal, que no recomendaría a ninguna familiar que acudiera al hospital, “de hecho tengo a mis padres enfermos e intento que no vengan al hospital,” y es que la situación que se vive en el centro es de descontrol absoluto, que se ha instalado en todas las plantas, asegura.

Según Francisco, las imágenes de los pacientes hacinados en los pasillos de las urgencias, aun siendo muy duras, no se acercan a la realidad: “imaginen un paciente mayor que por las condiciones de la pandemia no puede ser acompañado que no tienen intimidad, mucha tendencia a desorientarse y con una clara falta de dignidad.”

El especialista asegura que estando en un pasillo la calidad asistencial baja por lo que aumenta el riesgo de fallecer “yo no he visto a nadie fallecer por desatención, pero lo que está claro, es que en un pasillo no se puede detectar alguna infección o sintomatología, con lo cual aumenta el riesgo de morir.”

Asegura que ningún paciente se ha enviado a casa a sabiendas de que está afectado por una patología clara por falta de espacio o no poder ofrecer los cuidados necesarios, pero el problema, es que no se realiza un chequeo completo y solo se dedican a atender la sintomatología que refiere el paciente “el problema es que al tener una gran saturación se descarta a boleo cualquier patología sin hacer las pruebas de rigor” El médico del Insular asegura que se “intenta hacer la batería de analítica o el examen físico lo mejor posible, pero si tienes una cola de pacientes detrás, te dedicas solo a la sintomatología que indica el paciente sin explorar otras áreas, lo que nos permitiría un diagnóstico más claro; esto no se hace.”

La dirección del hospital informaba de la apertura de una nueva planta con 20 camas dedicadas a ampliar la capacidad de ingreso y mejorar los circuitos de ingreso desde las urgencias, según Francisco estas camas son insuficientes y “nos quedamos igual” además alerta de que el hospita,l en el ala oeste, hay varias áreas de tres plantas que están cerradas; “los antiguos quirófanos de están en la tercera planta, la cuarta y la quinta planta también tienen áreas cerradas y no es previsible que vayan a abrir."