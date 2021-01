Un médico de Atención Primaria: “Las próximas semanas en Gran Canaria van a ser terribles”

“Las próximas semanas en Gran Canaria van a ser terribles”. Así de contundente ha sido José María Ortega, médico de Atención Primaria del centro de salud de Escaleritas, valorando el aumento de los casos positivos que estamos sufriendo en la isla.

El médico de familia ha apuntado a que "veremos un aumento en los casos, en las próximas semanas por el comportamiento que ha tenido la población durante estas Navidades". José María Ortega dice que "lo que hemos visto en la calle, lo vamos a pagar en los próximos días".

José María Ortega: “La Navidad es la Navidad. Tu has salido por la calle, yo he salido por la calle y has visto como la gente se ha comportado. Es cierto que no han sido unas Navidades normales, pero va en nuestra naturaleza estar con nuestros amigos, nuestra familia y eso lo vamos a pagar; sin ninguna duda. Eso va a ser la semana que viene, hasta finales de enero y febrero”.

Considera el médico que “en general, la mayoría de las personas están bastante concienciadas. Yo creo en la responsabilidad individual, pero no todo el mundo actúa igual. Yo insistiría mucho en la responsabilidad individual, sobre todo en los jóvenes que son los que están dando positivo ahora”.

También ha lanzado un mensaje de preocupación ante los hechos que vivimos durante las fiestas y cómo vimos los centros comerciales abarrotados de gente. Dice que durante esta semana ya esos espacios no están tan llenos, pero que “lo estuvieron y daba hasta casi miedo. Sobre todo ver las largas colas en las puertasde los comercios”.

Dice el médico que el comprende la necesidad que tiene el ser humano de recuperar la vida que hemos llevado siempre, pero que se nos tiene que meter “en la cabeza que nos tenemos que comportar de manera diferente”.

El médico de Atención Primaria: “El aislamiento social, tener cuidado, mantener las distancias, tener una higiene más estricta... Son cosas muy importantes y hay que insistir en ello una y otra vez”.

“TENEMOS LA CAPACIDAD DE VACUNAR MÁS RÁPIDO”

José María Ortega ha sido muy crítico con cómo se están administrando las vacunas en España y pide que se utilicen nuestros recursos, ya que en su opinión son suficientes. “Yo creo que tenemos capacidad para vacunar a muchísima gente en poco tiempo, sin embargo no termino de entender muy bien, porqué no lo estamos haciendo con más agilidad. No lo entiendo”.

José María Ortega considera que la capacidad del país es suficiente para vacunar a muchas personas en poco tiempo. “Si además se emplearan otros recursos que hay, se podría hacer más rápido. La única limitación sería la producción de nuestras vacunas. Nos está costando mucho trabajo el adquirir la velocidad necesaria, pero yo creo que lo terminaremos haciendo, pero no sé donde está el problema”.

Considera que tenemos los recursos suficientes y que hay que emplearlos, para agilizar la vacunación en nuestro país.

“Tenemos que usar lo que hay. No sé porqué existe la necesidad de crear estructuras paralelas, porque con lo que hay ya es suficiente. Yo creo que tenemos mucha capacidad para hacer eso y hacerlo bien. No sé porqué no se usan los centros de salud al completo. Han empezado, pero vamos muy despacio. No sé porqué y alguien tendrá que hacer algo”, concluye .