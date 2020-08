La media de días para ser intervenido quirúrgicamente en Canarias crece en 30 días debido al coronavirus

La media de días para ser intervenido quirúrgicamente ha aumentado en Canarias en 30 días en el primer semestre de 2020 al situarse la demora media para ser operado en 163,4 días frente a los 133,1 de diciembre de 2019, lo que se indica de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional es producto del efecto que ha tenido entre los meses de marzo y mayo el establecimiento del estado de alarma por el coronavirus.

En concreto, esto aumentó la media de días de espera para ser operado entre marzo y mayo hasta los 175 días, si bien descendió hasta los 163 al cierre del semestre a 30 de junio, tendencia a la baja que, aseguran, se mantiene, según informó el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, las listas de espera quirúrgica (LEQ) sí que han registrado un descenso del 1,6 por ciento en el primer semestre de 2020 con respecto al cierre de 2019. Así, Canarias tenía a 25.460 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica a 30 de junio, lo que supone 438 menos que hace seis meses.

En el caso de la lista de espera quirúrgica de menos de seis meses también se ha producido un descenso del 14,8 por ciento (-2.589) al pasar de los 19.982 pacientes en diciembre de 2019 a los 17.393 del 30 de junio de 2020; mientras que en el caso de las LEQ de más de seis meses se produjo un aumento al pasar de 5.906 a 8.067 pacientes.

La Consejería destaca que si bien estos datos "no son ajenos al efecto del estado de alarma por Covid-19", también resaltó que la asistencia "no cesó en ningún momento en Canarias, dándose cobertura a los casos no demorables, a los oncológicos y a las urgencias".

Actualmente, señalan que trabajan en la implementación de medidas para reorganizar y retomar la actividad asistencial hasta los niveles habituales, tanto en atención primaria como hospitalaria, "siempre y cuando la situación epidemiológica por la Covid-19 lo permita".

En este caso, indicó, que para aliviar las listas de espera quirúrgicas se prevé planificar horarios de tarde y ampliar la cirugía ambulatoria, así como reforzar el acceso a pruebas diagnósticas en Atención Primaria y apoyar las actuaciones con la sanidad concertada.