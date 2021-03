La mascarilla no será necesaria para tomar el sol en la playa en Canarias

El Gobierno de Canarias se remite a sus propias normas sobre el uso de la mascarilla en los espacios públicos, de tal manera que no será necesario llevarla cuando nos encontremos tomando el sol en la playa o en la piscina. Esta mañana tras su reunión semanal, el portavoz del ejecutivo, Julio Pérez, se pronunciaba de esta manera, sobre la normativa aprobada por Sanidad y que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. En este sentido asegura que las normas dictadas por el Gobierno de Canarias, seguirán aplicandose, "a no ser que Sanidad diga otra cosa".





El portavoz matizaba el mensaje, señalando que "no queremos que sea un mensaje de relajamiento del uso de la mascarilla, porque no es eso lo que dice nuestra norma ni voluntad, muchos menos ahora que la playas van a estar más concurridas. No queremos llegar a la situación absurda de bañarnos con las mascarillas, no es eso lo que se quiere, pero sí que se use la mascarilla en todos los casos que la norma exige. En la playa hay que llevar mascarilla. ¿Siempre? no, pero solo en las excepciones". Una de ellas, tomar el sol.





Se ha pronunciado de esta manera el portavoz del gobierno acerca de la polémica generada en torno a la norma publicada en el BOE que endurecía su uso. El consejo interterritorial ha decidido hoy darse una semana para acordar una propuesta técnica de aplicación de esta normativa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Ministerio y las comunidades autónomas han pactado revisar la ley de 'nueva normalidad', que establece el uso obligatorio de la mascarilla a pesar de poder mantener la distancia de seguridad.





Posteriormente en un comunicado, el Gobierno canario destacaba que en la Ley 2/2021 de 29 de marzo, conocida como de Nueva Normalidad, y publicada en el BOE ayer martes, se establece en su artículo 6 el uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre, pero en su artículo 2 especifica que no será exigible en los supuestos en los que, por la propia naturaleza de las actividades, “(…) el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”.





Por eso, el Gobierno de Canarias considera que, como autoridad sanitaria, regula la obligatoriedad de la mascarilla en el Acuerdo del Gobierno de 18 de marzo de 2021 (BOC núm. 57 de 20 de marzo de 2021). Y debido a esta particularidad, se excepciona el uso de la mascarilla en los siguientes supuestos:





e) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, dos metros.





f) En las playas y piscinas exclusivamente durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros entre todas las personas usuarias no convivientes.





Por lo tanto, en Canarias se seguirá aplicando la norma tal y como se venía haciendo hasta ahora con las excepciones marcadas por la normativa canaria.





En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha avanzado que se realizará una revisión técnica de esta medida para plantear propuestas en la reunión del CISNS de la semana que viene, con el objetivo de "homogeneizar" la norma en todas las comunidades autónomas.





El texto de la ley, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ha entrado en vigor este miércoles, recoge que se mantiene, hasta el fin de la pandemia, la obligación para las personas a partir de los seis años de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.