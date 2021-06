Más vigilancia policial y drones para evitar aglomeraciones en la noche de San Juan

La Noche de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria se celebrará cumpliendo con las normas vigentes del nivel 1 de coronavirus y se desplegará un dispositivo especial de seguridad para evitar aglomeraciones.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han recordado que los botellones en la playa seguirán prohibidos, también lo estarán las hogueras, no habrá fuegos artificiales cerca de las playas y que hay que seguir las normas vigentes en toda nuestra isla.

Las playas de Las Palmas de Gran Canaria, abiertas para la noche de San Juan Se mantendrán las medidas de seguridad sanitarias, evitando las aglomeraciones y no habrá espectáculo pirotécnico Las Palmas de Gran Canaria 12 jun 2021 - 13:22

Josué Iñiguez, concejal de seguridad del consistorio capitalino ha recordado que los botellones siguen prohibidos y que habrá un gran despliegue policial de agentes de la policía Local y colaborará también la Policía Nacional. Además, la unidad de drones volará los cielos de la capital para detectar y localizar puntos de aglomeraciones o botellones en todas las playas.

Desde el consistorio piden colaboración ciudadana y hacen un llamamiento para que cumplan con las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.

El concejal de seguridad recuerda las normas: “No quitarse la mascarilla, mantener la distancia entre personas, evitar las aglomeraciones grupos máximo de 10 personas en exteriores y el dispositivo policial estará congregado por los dos cuerpos”.

CONTROLES POLICIALES Y DRONES

Según Josué Iñiguez, los controles van a ser reforzados en diferentes puntos de la capital grancanaria y en todas sus playas.

“Hasta ahora no hemos escatimado en recursos ni lo haremos ahora. Habrá refuerzo policial y se pondrá en marcha todo lo necesario para evitar las aglomeraciones. No solo con los puntos estáticos (fijos de control) sino a través de los drones, para localizar puntos distintos de botellones que no sean en las playas y atajarlos”, aseveró.

Josué Iñiguez: “Todas las playas serán vigiladas por parte de este dispositivo. Hay un trabajo preventivo que lleva desarrollándose desde este fin de semana y esos puntos son vigilados”.

NI HOGUERAS, NI FUEGOS ARTIFICIALES EN LA ARENA



Además,ha recordado que este año no habrá fuegos artificiales en la playa, sino repartidos por diferentes puntos de la capital, para evitar precisamente esas aglomeraciones en la arena.

“No se van a ver los fuegos desde la playa y avisar a la ciudadanía que no hagan ese viaje. Habrá fuegos como en fin de año de diferentes puntos de la ciudad, Los horarios de la playa comparados con un San Juan normal se modifica, es decir los servicios de limpieza actuaran antes de lo normal por lo que se procederá al desalojo de la playa.

Josué Iñiguez: “Estamos en el final del partido, tenemos por ahora un buen resultado. Hay que seguir aguantando y seguir las normas: mantener la distancia, evitar conductas de riesgo, evitar grupos de más de 10 personas, lavarse las manos... Eso es lo que nos va a ayudar a vencer este partido”.

Concluye destacando: “Este fin de semana volvió el ocio nocturno y se cumplieron las medidas, ahora hay que hacerlo bien también en la noche de San Juan”.