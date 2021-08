Más de mes y medio de demora para pedir cita en los servicios sociales de Telde

Los servicios de Telde, en Gran Canaria, se encuentran colapsados. Para que un usuario pueda pedir una cita en dicho servicio, lo deben hacer de manera telefónica o a través de su página web. colectivos vecinas y usuarios denuncian que las citas previas online no están disponibles y que nadie les atiende el teléfono.

Muchas familias están desesperadas, ya que no saben a dónde acudir y se ven imposibilitados a la hora de pedir una primera cita. Además, los usuarios que han conseguido que les cojan el teléfono han comentado en COPE Canarias que les están dando cita previa para dentro de un mes y medio. Una situación que es insostenible para muchas de las familias que viven gracias a la ayuda de los colectivos sociales de su barrio.

Juan Medina, presidente de la Asociación La Solidaridad del Valle de Jinámar ha relatado en nuestros micrófonos que "la página web no funciona, no tienen citas disponibles ni presencial, ni telefónicamente. Tampoco contestan los emails y tan solo hay una persona en el centro para atender llamadas y las visitas".

"Son problemas muy graves para los beneficiarios de las ayudas sociales, el que no se les atienda es ya de por sí, muy lamentable. Yo tengo el testimonio de una madre con dos menores a su cargo, que me llama diciendo que llamó a los servicios sociales hace unos 10 días y le dieron cita para el 14 de octubre sin saber si esa madre tiene necesidades, si tiene no tiene ayudas etc. Ella no tiene ayudas, porque se le acabó la PCI porque se le acabó y no sabe a día de hoy si va a tener alguna ayuda o si la van a atender", aseveró.

Juan Medina: "No hay citas disponibles y yo pude comprobarlo por la web y me encuentro que la cita presencial no está disponible. No hay ningún tipo de ayuda y está todo cerrado y no atienden a nadie".

Como solución el presidente del colectivo insiste en que se deben emplear ciertas medidas. "Pedimos que se agilicen esos trámites de ayudas sociales, que se les dé un trato más humano para los desfavorecidos y se atienda presencialmente y no por teléfono. También que la UTS se restaure en Jinámar, unidad que se desmanteló al igual que la unidad de registro. Pedimos que se cumpla con las ordenanzas municipales sobre las ayudas sociales a los más desfavorecidos y se empleen las partidas presupuestarias para dicho fin en conceder esas ayudas sociales a dicho fin y no se tengan que devolver al final".

"QUE SE DEJEN DE TANTO VACILÓN"

En nuestros micrófonos hemos relatado la situación de una usuaria, Suleima. Nos cuenta que a pesar de las reiteradas llamadas no consiguen que le den dicha cita. Es por eso que decide presentarse al ayuntamiento, pero "me dicen que ahí no me dan el papel que necesito que tengo que ir a servicios sociales".

"Les digo que no me cogen el teléfono, me presento en los servicios sociales, no me atienden y me dicen que me meta en la web de ellos para pedir cita. Luego me meto en la página para que supuestamente me den una cita, pero nunca me llega una confirmación de ese correo. Después de no recibir dicha confirmación intento llamar para que me den cita y me dicen que no tienen citas disponibles y que ya se pondrán en contacto con nosotros", añade.

Suleima destaca que "esto ya es un vacilón, yo más no puedo hacer. Nos movemos de un lado para el otro, nos tienen al tingo al tango y parece que se están riendo a nosotros. Tendré que subir a Servicios sociales a liársela, como ya hice una vez. Incluso me dicen que no tienen fichas mías, cuando he estado recibiendo ayudas de ellos. Tendremos que ver qué es lo que pasa".

Concluye diciendo que "es muy buena, pero que está cansada de que le vacilen. Cansada de toda esta gente".