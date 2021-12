Más del 50% de los beneficiarios del bono turístico no tenían pensado irse de vacaciones

El bono turístico Somos Afortunados, puesto en marcha por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ha generado una actividad económica de 20.841.366 euros en el sector turístico de las islas.

Esta acción que los usuarios tienen para utilizarla hasta hoy ha ayudado a relanzar el sector turístico, principal motor económico de las islas, ya que en el verano todas las expectativas estaban puestas en el mercado local y regional. Aquellos beneficiarios que ya han adquirido sus vacaciones a través de una agencia de viajes tienen hasta el día 31 de este mes para disfrutarlas.

Según una encuesta de satisfacción realizada por el departamento de Investigación de Turismo de Islas Canarias, el bono condicionó las decisiones de viaje del 85% de los residentes que lo ganaron. De hecho, el 51% de ellos no hubiera disfrutado de sus vacaciones si no hubiera sido por los 200 euros que la Consejería aportaba a esta tarjeta. Además, el 20% de los encuestados explica que gracias a esta iniciativa alargaron su estancia y el 15% reconoce que se hubieran marchado de viaje fuera del archipiélago de no haberlo ganado.

David Déniz, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias, ha advertido en los micrófonos de COPE Canarias, en una tertulia de empresarios y cargos públicos del sector turístico, que esta iniciativa no solo ayudó a relanzar la economía, sino también a que se recuperen muchos puestos de trabajo.

Según los datos de Turismo de Islas Canarias, por cada euro que aportó la Consejería, los residentes gastaron 1,67 euros. El gasto medio por bono ascendió a 533 euros, es decir, que, por cada 200 euros del Gobierno, los residentes aportaron de media 333 euros.

Más de 1.100 establecimientos se adherieron a esta medida confiando en el Gobierno de Canarias. José María Mañaricúa, presidente de la FEHT en Las Palmas, ha indicado que en un primer momento era escéptico. “La gente estaba decaída, pensaba que esto no iba a funcionar, pero finalmente ha servido para relanzar el turismo local”.

Los empresarios esperan que se valore mantener esta medida de cara al próximo año, ya que consideran que es una forma de que se favorezca el movimiento de los canarios entre islas. “Muchos han escogido otra isla para utilizar el bono”, advierte José Juan Lorenzo, gerente de Promotur.

El director gerente de Turismo de Islas Canarias se congratula del grado de satisfacción de un proceso que ha tenido a la tecnología como gran aliada. “La valoración de esta iniciativa por parte de las personas que resultaron beneficiarias ha sido excelente: 9,48 es la nota media con la que puntúan el bono, al que hasta un 73% de los encuestados dan la máxima puntuación, un 10 sobre 10”, explica Lorenzo.

Y es que, apunta como clave del éxito a la excelente coordinación entre empresas privadas y la entidad pública para llevar a cabo esta medida que beneficiaría a todos.