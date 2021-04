Más de 45.000 neerlandeses se inscriben en un viaje piloto a Gran Canaria

Más de 45.000 personas se han registrado este lunes en Países Bajos para el viaje piloto que organiza el Gobierno neerlandés y las agencias locales para el próximo 1 de mayo a Gran Canaria, para investigar el comportamiento de los viajeros en unas vacaciones en el exterior y la necesidad de un protocolo de viaje en plena pandemia.



Las organizaciones de viaje involucradas, Corendon y TUI, aseguran que el número de interesados casi duplica el de los neerlandeses que se inscribieron al primer viaje piloto organizado la semana pasada a la isla griega de Rodas, que fueron 25.000 personas, aunque solo 189 participantes fueron seleccionados para la investigación.



El viaje a la isla canaria tendrá lugar del 1 al 8 de mayo, y el alojamiento será en un centro vacacional de cuatro estrellas en Meloneras, RIU Gran Canaria, en un régimen de todo incluido y con seguro de viaje con cobertura por covid-19, lo que costará unos 800 euros por persona y, a diferencia del viaje a Grecia, los participantes tendrán más libertad de movimiento y podrán salir del hotel.



Unas 180 personas serán seleccionadas para este viaje piloto a Canarias, y las organizaciones seleccionan a los interesados con los perfiles que reservarían este tipo de vacaciones con más frecuencia, teniendo en cuenta una representación suficiente entre hombres y mujeres, y de diferentes franjas de edad.



Los viajeros, que pagarán los costes de sus vacaciones, tendrán que someterse a una PCR antes de salir de Países Bajos y a su vuelta de Gran Canaria, unas pruebas de coronavirus pagadas por las agencias de viaje, y las vacaciones se llevarán a cabo bajo supervisión del Instituto de Salud Pública (RIVM) y del Gobierno neerlandés, que se hará cargo de los costes de la investigación.



“Con la información obtenida, mapeamos qué medidas de seguridad son necesarias para que nuestros clientes puedan viajar de forma segura y responsable tan pronto como la situación lo permita”, explican las agencias de viaje.



Además de las PCR negativas previas a subirse al avión, los viajeros deberán cumplir todas las medidas exigidas por las autoridades locales durante su estancia en Gran Canaria, lo que incluye el uso de mascarilla, la distancia interpersonal de 1,5 metros o la higiene de manos constante, además de la cuarentena domiciliaria al volver a Países Bajos.



Si durante el viaje algún participante da positivo en covid-19, se le pondrá en cuarentena inmediata en el hotel, junto a su acompañante.



La inscripción para el viaje a Gran Canaria se abrió este lunes a las 10.00 hora neerlandesa (08.00 GMT) y cerrará el miércoles a las 18.00 hora local (16 GMT), y, como máximo el próximo viernes los afortunados recibirán la confirmación.



Los 188 neerlandeses que pasaron ocho días en un centro hotelero de Rodas como parte del primer viaje piloto han dado hoy negativo en las PCR y podrán volver a Países Bajos. Uno de los seleccionados para el viaje dio positivo en covid-19 antes de subirse al vuelo de ida, por lo que se quedó en tierra y no pudo participar en las vacaciones griegas.



A pesar de estos viajes piloto, las recomendaciones oficiales de viajes turísticos siguen siendo negativas al menos hasta el 15 de mayo, y el Ejecutivo neerlandés pide a sus ciudadanos no hacer viajes al extranjero, a no ser que sean estrictamente necesarios.