Más de 3.500 llamadas en el primer día para solicitar el "ingreso canario de emergencia"

El Gobierno de Canarias ha recibido este lunes, primer día en que se abría el plazo para solicitar el 'ingreso canario de emergencia', un total de 3.507 llamadas en el 012 de las que se llegaron a tramitar 1.684, según datos de la Consejería de Derechos Sociales.

Esta renta, que será un pago único de entre 367 y 478 euros por familia y servirá 'de puente' hasta que el Gobierno central apruebe la renta mínima vital prevé alcanzar a casi 40.000 familias de las islas, tiene un coste aproximado de 16 millones de euros.

Va dirigida solo a núcleos familiares donde no se percibe ningún tipo de prestación, pensión o subsidio por desempleo y, por tanto, no puede servir de complemento ni a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) ni de las pensiones no contributivas.

Es una de las iniciativas de la Consejería de Derechos Sociales y por extensión del Gobierno de Canarias para intentar paliar los efectos de esta crisis sanitaria en la sociedad. La consejera, Noemí Santana, ha garantizado hace unos días a los representantes del tercer sector el apoyo del Ejecutivo ante la crisis económica y social que se abre en las islas debido a la paralización de la economía.

"Queremos dejar bien claro a las entidades sociales que no les vamos a dejar solas. Tienen todo nuestro compromiso para ayudarles y acompañarles en el difícil proceso que viene", aseguró la consejera en un encuentro con la plataforma del Tercer Sector representada por su directiva: Antonio Rico, de Cruz Roja; Miguel Déniz, de Once y Caya Suárez, de Cáritas.

En este sentido, la consejera transmitió a los representantes del Tercer Sector el compromiso de crear canales de comunicación fluidos y estables y les anunció su intención de que se incorporen al Comité de Gestión Social, órgano creado por el Ejecutivo canario, con el fin orquestar el conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar el cuidado y protección de la población de las islas ante la situación de alarma sanitaria provocada por el Covid-19.