María Jesús: “Vivo gracias a la solidaridad de los vecinos, hoy no tengo nada para comer”

María Jesús Cáceres vivía en la cueva de Caserones hasta hace unas semanas. Ella se vino de Italia, donde tenía su vivienda y su trabajo para cuidar de su madre enferma en 2017. Sin embargo, cuando su madre falleció, la familia decidió vender la vivienda en la que ella residía con su madre.

“Con los 4.000 euros que me correspondían por la venta de la casa compré muebles y reformé la cueva, ya que estaba en muy mal estado”, aseguraba María Jesús. Decidió invertir en una cocina de gas, un motor que le generase electricidad y nuevos muebles para poder mejorar las condiciones de habitabilidad, ya que con el dinero de la venta no tenía suficiente para comprarse una casa y tampoco podía alquilar sin aval.

En esa cueva residió algo más de dos años, ya que sufrió un derrumbe y tuvo que abandonarla. Además, la propiedad de la misma pertenece a familiares de su exmarido, “cuando empezamos los trámites de la separación tuve que irme de ahí”. Aunque ella señala que no contaba con las condiciones mínimas de salubridad, “cuando no tenía tos tenía fiebre”, apuntaba.

Ella ha recurrido en numerosas ocasiones a los Servicios Sociales de Telde, municipio en el que se encuentra la cueva. “Me dijeron los asistentes sociales que arreglara los papeles para una vivienda, pero no he tenido respuesta”, lamentaba.

INGRESOS CERO

Ahora María Jesús ha tenido que okupar una vivienda abandonada de Telde en la que no tiene ni agua ni luz. Según apuntaba la afectada, vive gracias a la solidaridad de los vecinos.

María Jesús no tiene ningún ingreso porque la PCI que recibía ha sido congelada. “Me han dicho que mi exmarido tiene un sueldo y por eso me han congelado mi prestación”. Su divorcio ha sido paralizado por el estado de alarma y, por lo tanto, no consta que estén separados.

“Un señor me hizo una compra grande y me llenó dos bidones de agua”, afirmaba agradecida. También el Banco de Alimentos y entidades como la Cruz Roja le han facilitado alimentos en numerosas ocasiones. Sin embargo, “esto no es suficiente”.

Todos los días María Jesús llama al banco a ver si ha recibido la prestación, aunque, por ahora, no ha recibido la buena noticia. Ella asegura estar al límite de sus posibilidades porque no tiene dinero para comprar comida, agua, ni velas para poder alumbrar su domicilio.

“Hoy no tengo nada para comer, no tengo nada”, lamentaba.

María Jesús insiste en que tiene sus esperanzas puestas en que “el Gobierno cumpla con lo que promete”. Ella asegura que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentra, y necesitan la ayuda de los Servicios Sociales.