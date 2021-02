María, de 71 años, 3 años esperando por una cita con el cardiólogo

María Jiménez se ponía en contacto este miércoles con los micrófonos de COPE Gran Canaria, indignada, después de que el consejero de Sanidad hablase sobre las listas de espera. Blas Trujillo señalaba que el tiempo máximo que tiene que esperar un paciente por una consulta con un especialista es de 6 meses, algo que chocó a María, ya que ella lleva 3 años esperando a que la llamen del Hospital Insular para concertar una cita con el cardiólogo.

“Tengo 71 años y llevo 3 esperando por mi cita”, asegura. María insiste en que no puede permitirse pagar una cita privada, ya que solo cuenta con los ingresos de la pensión de su marido. Advierte de que ha llamado unas 25 veces al Servicio de Pacientes y no le han dado ninguna respuesta.

Las listas de espera quirúrgicas de más de 6 meses crecen en Canarias un 10 % en 2020 La demora para ser intervenido se sitúa en más de 150 días Las Palmas de Gran Canaria 17 feb 2021 - 14:28

“Mi médico de cabecera, hace 3 años, me solicitó una cita preferente. Sin embargo, la devolvieron porque ya había emitido una ese mes. Desde ese momento estoy esperando”.

Su médico de cabecera del Centro de Salud de la Vega de San José, en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria solicitaba que la viera el especialista por un intenso dolor que experimenta la paciente en la pierna. El dolor se ha intensificado y sigue sin respuesta sobre la cita, mientras el médico le ha puesto hasta 10 inyecciones en la barriga para que no sufra ningún trombo.

María decidía esta semana personarse en el hospital, donde le comentaron que están atendiendo ahora las citas de 2017. “Me dijeron que si tengo suerte entrará la mía también”.

La mujer de 71 años demanda al consejero de Sanidad que se persone en el hospital y pregunte, a título particular, cuál es el tiempo de espera que están soportando actualmente los pacientes. “No entiendo por qué no va y pregunta”, lamenta María.

La paciente teme que su patología pueda llegar a más si no se le trata cuanto antes, ya que asegura que siente “mucho dolor”.“Cuando me palpa la pierna, y todos sabemos que pasa la vena aorta por ahí, me duele tanto que ese día no puedo caminar”.

Asegura que tiene la pierna llena de nódulos del tamaño de dos garbanzos. “Por lo visto esto no es grave, ¿a qué van a esperar, a que la pierna se me gangrene?”, denuncia.