Mari Carmen, primera mujer en vacunarse en Gran Canaria: "Con mascarilla hasta que todos se vacunen"

Este pasado fin de semana se cumplían seis meses desde que comenzó la campaña de vacunación. En Canarias, Mari Carmen Déniz fue una de las primeras personas en recibir la vacuna contra el covid y hoy en los micrófonos de COPE Gran Canaria ha dejado su testimonio de cómo ve la situación ahora que el Gobierno ha dado permiso para no usar la mascarilla en el exterior.

Tema al que contesta desde la calle, con su móvil y con la mascarilla puesta a pesar de estar ya inmunizada. Asegura que así está más tranquila y destacaba como este domingo cuando fue por la zona Triana, la mayor parte de la gente llevaba la mascarilla, algo que considera importante.

Mari Carmen considera que la medida es muy precipitada, sabiendo que “todavía no estamos todos vacunados y que en esta isla entra mucha gente. A mí no me pesa llevar la mascarilla, voy más segura, me he acostumbrado. Una tiene miedo, aunque ya esté vacunada. No quiero estar en un hospital ni tampoco contagiar a nadie”.

En esta línea, asegura que no va a quitarse la mascarilla hasta que todos estemos vacunados e incluso después, “hasta que digan que no hay nadie contagiado”.

Mari Carmen reconoce que le causan risa los argumentos de la gente que no quiere vacunarse todavía, algunos de su propia familia. “Me da risa, hay familiares que no quieren porque dicen que te ponen un chip para tenerles controlados. Me rio, si ya estamos controlados por el móvil. Creo que vacunarse es una cosa importante por el bien de uno y de os demás, tenemos que salir adelante de esta pandemia”.

Esta grancanaria pide a los que han decidido no llevar mascarilla que tengan responsabilidad, porque tenemos a mucha gente alrededor y critica duramente los botellones: “Me da mucha rabia. Qué manera de...parece que el mundo se va a acabar y tenemos que correr para hacer cosas”, aseguraba en COPE Gran Canaria.