Manuel González: “Estoy decepcionado, no sé por qué la respuesta de los empleados públicos ha sido tan escasa”

Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos -SEPCA- Canarias asegura estar “decepcionado” con la poca disponibilidad que han planteado los trabajadores del ente público canario ante la llamada voluntaria que ha hecho la directora general de Función Pública de Canarias, Laura Martín, para una movilidad funcional que respalde las áreas que se encuentran saturadas.

Solo 300 funcionarios de los 11.700 de las islas han respondido a esta llamada. Además, solo 92 se adaptan al perfil que necesita la administración. Manuel González lamentaba la falta de solidaridad que se ha demostrado con la ausencia de respuesta a este llamamiento. Sin embargo, no apuesta por la obligatoriedad. Él solicitaba en los micrófonos de Cope Canarias que se vuelva a incidir en la llamada voluntaria, a la que se sumará el sindicato. “Es algo necesario, no sé por qué ha calado tan poco la llamada en la gente”, destacaba.

“Si no hay acuerdo con los sindicatos, movilizaremos forzosamente a los funcionarios” La directora general de Función Pública espera alcanzar un acuerdo Santa Cruz de Tenerife 23 abr 2020 - 11:38

El secretario general de SEPCA en las islas también aludía a las bolsas de empleo como una posible solución para cubrir las necesidades en las consejerías con más trabajo. Insistía en que hay muchos profesionales que han pasado la oposición, pero aún no han tomado posesión. Sin embargo, no serían suficientes para cubrir la demanda existente.

Reforzar áreas como la Dirección General de Trabajo o la Consejería de Derechos Sociales, entidades que se encargan de gestionar los trámites administrativos de los Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a cerca de 200.000 trabajadores en las islas, o las ayudas y subvenciones que cientos de canarios están solicitando para poder cubrir sus necesidades básicas es, en estos momentos, una necesidad.

“Hay que buscar medidas urgentes. Hay personas sin cobrar o sin recibir las prestaciones porque no se han tramitado estos documentos y eso no puede ser”. Entre las medidas principales que se han planteado están la movilidad funcional temporal entre consejerías –que en un primer llamado voluntario no ha tenido el éxito esperado-, o formar a empleados con cargos inferiores o de otras áreas para que sirvan de refuerzo. Esta última se complica ya que, según Manuel González, la falta de formación es uno de los problemas que existían en la administración canaria desde antes de la crisis sanitaria.

Manuel González aseguraba que “la situación ha sacado algunas vergüenzas que teníamos como administración. La mala distribución de efectivos en consejerías y la falta de formación”. El secretario general de SEPCA en las islas también aludía a la falta de solidaridad y decía que “no es momento de reproches sino de arrimar el hombro”.

Hay muchas personas que están esperando a que se tramiten documentos urgentes que pueden conllevar que un ciudadano cobre o no su prestación o reciba o no una ayuda. Cuestiones determinantes para las familias con menos recursos en este momento de parón económico y de crisis.