Manuel Domínguez: "estamos en el momento ideal para el rebote al alza del partido Popular en Canarias"

La Mañana de COPE Gran Canaria se ha desplazado hoy hasta los Jardines de La Marquesa, por el programa pasó su gerente, Javier Vega, quien puso en valor el lugar reconociendo que se trata de un emplazamiento único: “esos pequeños secretos, estas joyas, son remansos de paz, estás muy cerca del casco histórico de Arucas.”

Los Jardines de la Marquesa, es un vergel, situado al pie de la Montaña de Arucas posee un clima privilegiado para cualquier tipo de plantación incluso aquella que no es autóctona de Canarias, el Marqués comenzó la labor de recopilar especies vegetales, algunas endémicas y otras traídas del extranjero, muchas especies fueron expresamente encargadas de otros lugares del mundo y otras intercambiadas con las familias aristocráticas de la época, Vega recuerda que “está creado por el primer marqués y sus descendientes que encargaban semillas y las plantabas aquí, hay vegetación que proceden de indonesia y de otras partes de mundo que se han aclimatado aquí perfectamente y podamos disfrutar de especies que raramente se ven en Canarias.”

En medio del jardín se encuentra el Palacete, residencia de verano de la familia, en el que destaca la fachada cubierta de piedra basáltica, propia de la localidad donde se encuentra, hoy se ha convertido en un punto de referencia para todo tipo de eventos y acontecimientos en cualquier época del año, los incomparables jardines crean un emplazamiento perfecto para todo tipo de celebraciones en armonía con la naturaleza.

Por el programa también pasó el candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez apuntó que el objetivo de la formación es volver a reconstruir el partido y recuperar los votos perdidos en las últimas elecciones para ello se ha diseñado una hoja de ruta que según el candidato “hay que comenzar a hacer un trabajo de puertas para dentro con el objetivo de cohesionarnos y volver a tener músculo, es fundamental tener músculo, estructura y cohesión.”

Australia Navarro, la actual presidenta ya anunciaba su intención de dejar su cargo orgánico, según Domínguez “ha vivido momentos de mucha dificultad donde ha tenido que paliar diferentes problemas internos y externos y lo ha dejado en un momento donde el Partido Popular está preparado para el rebote en alza y es aquí donde hay que centrarse.”

El congreso se celebrará durante el fin de semana del 22 de enero en la isla de Tenerife, a partir de aquí, la formación tendrá un nuevo director de orquesta en Canarias que si todo sigue según lo previsto será Manuel Domínguez, ya que es el único candidato, preguntado por la posibilidad de que se recuperen caras nuevas en la formación, ha afirmado que “será un partido de puertas abiertas, para incorporar a personas que han mirado hacia otro lado” -refiriéndose no solo a afiliados, sobre todo a votantes- “con el canto de sirena de otras formaciones.” Sobre la posibilidad de incorporar nuevas caras a su equipo ha dicho que “el partido estará abierto a nuevas caras, nuevos valores.”

Aunque todavía no hay fecha señalada para las elecciones locales y autonómicas, está previsto que se celebren en primavera de 2022, queda menos de un año y medio, Domínguez asegura que “el PP está en el momento ideal para reconstruir el partido, estamos preparados para rebotar, me toca a mí hacer esta función y espero que con el equipo que vamos a formar se pueda conseguir, tengo las ideas claras, soy un hombre que no me gusta el titubeo, tomo decisiones y espero que juntos se haga un partido fuerte para gobernar.”

Los comicios del año que viene será, de nuevo, un combate entre dos partidos muy fuertes una vez se ha visto una desintegración de Ciudadanos y Podemos, uno por las malas decisiones en cascada y el otro por el desgaste de gobernar: “estos partidos que llegaron y dijeron que tenían la varita mágica para solucionarlo todo, se ha demostrado que no es así y en el momento en el que ha tenido que tomar una decisión importante han fracasado, estas formaciones que viven del populismo han nacido para crear problemas y no solucionarlos, motivo por el cual hay que celebrar que el abanico político no sea tan amplio como ahora porque no da fortaleza a la nación ni a Canarias.”

Es pronto para hablar de posibles socios de gobierno, sin embargo, el régimen electoral canario dificulta una mayoría absoluta, por lo que con toda probabilidad las formaciones que sumen, tendrán que pactar, al respecto, Domínguez, asegura que se coaligará con “aquel que confluya con un programa a las elecciones que conjugue el mayor número de propuestas posibles con el Partido Popular, soy contrario a ir con una propuesta preconcebida, ya le dijo que con Podemos no vamos a hablar” -preguntado por Vox- “es una formación populista, pero si la ciudadanía le da representación, nos sentaremos a hablar, no pondré ninguna línea roja a ninguna formación política salvo a Podemos.”

Finalmente, Domínguez remarca que “con la palabra de juntos, cabemos todos y además, tenemos que estar todos. Si realmente creemos que es el Partido Popular el vehículo correcto e ideal para llevar a cabo políticas eficaces para canarias, este es el partido donde hay que estar, creo en los equipos, en la cohesión, en la disparidad de opinión,M en un debate sano e interno, pero no creo en la riña ni en la pelea porque así no podremos aplicar las políticas que merece esta tierra.”