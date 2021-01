Mantener abierto un hotel en Gran Canaria cuesta 100.000 euros al mes

La patronal hotelera de Las Palmas ha asegurado que mantener un hotel abierto sin turistas, podríacostarle 100.000 euros al mes a un empresario.

José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Las Palmas ha apuntado en COPE que todo depende de las plazas hoteleras que tenga el complejo hotelero, pero que de media mantenerlos abiertos le costaría al hotelero unos 100.000 euros al mes.

“En esos gastos tenemos que incluir el pago del personal, la tasa de basura, el IBI, algunos trabajadores que están en mantenimiento, mantener jardínes, el 25% de pagos de los trabajadores que tengan en ERTE...”, añade el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas.

José María Mañaricúa: "Hay algunas empresas que están abocadas en vender sus activos y entrar en diferentes situaciones para poder salvar la suya. Vemos ya activos en venta en todo el sector turístico. Necesitamos que el Gobierno nos bonifiquen impuestos y tasas que tienen que ver con la operativa en el momento que no estamos abiertos".

Entre los impuestos que deben ser bonificados, el presidente de la patronal hotelera dice que las ayudas serán por ejemplo "que no les cobren en el IBI directamente, en vez de retrasar esos pagos".

Concluye el presidente de la patronal de Las Palmas destacando que: "Estamos esperando a ver cuáles son esas ayudas como por ejemplo el impuesto del IBI, porque retrasarlo no es ninguna ayuda. Es necesario que en el momento de esa ayuda, no nos sigan cobrando impuestos como el de basura o el IBI. Se debe llegar a un acuerdo entre todos y que los impuestos de este tipo no sean cobrados".