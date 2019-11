Manolo Vieira vuelve al Cuyás por Navidad para homenajear a las madres con su humor

El humorista Manolo Vieira presentará su nuevo espectáculo '¿Estamos todos?' los próximos 6 y 7 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la organización.

De esta manera, el isletero ha explicado que el nombre se debe a que espera que este montaje sea como esas reuniones familiares en las que, antes de empezar, algún miembro del clan pregunta si falta alguien por llegar.

Así, reuniones como las que ocurrirán las próximas navidades, unas fiestas sobre las que ha ironizado porque cada vez llegan más temprano y en las que volverá asomarse a las casas de todo el archipiélago a través de la Televisión Canaria, que un año más grabará sus actuaciones en el Cuyás para emitirlas durante su programación especial de Nochevieja.

En ellas, Vieira repasará, sin ponerse nostálgico, sino buscando la risa del espectador, cómo han pasados los años, pero también, y aunque no ha querido "destripar mucho del contenido para mantener el factor sorpresa", asuntos relacionados con la actualidad más cercana, como el mal uso que ciertas personas hacen de las tarjetas de crédito.

No obstante, no entrará en temas políticos, pese al gran movimiento de los últimos meses y a que, como siempre, de su discurso sí podrá deducirse cuál es su palo, mientras que preguntado sobre los límites de su humor, ha comentado que "los límites me los pongo yo", pero que se basan en el respeto, entendiendo que "no tiene que venir nadie a decirle sobre qué bromear y sobre que no".

"Quien se ofenda habrá que estudiarlo", ha dicho, ya que en su ánimo nunca ha estado el dañar a nadie, así que "el que se sienta dañado, ajos come". No obstante, reconoce que, aunque poca, "hay gente muy trabada que siempre arma bulla".

Las entradas para todos ellos se encuentran a la venta a través de los canales habituales con que cuenta la Fundación de las Artes Escénica y de la Música de Gran Canaria: la taquilla del teatro, en la calle Viera y Clavijo de la capital, y la web www.teatrocuyas.com.