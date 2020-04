Malestar en los conductores por las restricciones para circular por la GC-1

Las directrices de movilidad dictadas por la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico ya se han puesto en marcha. Desde ayer, 1 de abril, los conductores que tenían que acceder a la capital grancanaria desde el sur por la GC-1 tienen que hacerlo ocupando un único carril de esta vía hasta incorporarse a la GC-3, dejando libre la GC-1 solo para vehículos de transporte de mercancía, emergencias o transporte público colectivo regular interurbano. Además, todos los que se disponían a entrar en la ciudad eran sometidos a estrictos controles de tráfico. Se trata de una medida que ya se ha tomado en otras ciudades de España, incidiendo en las restricciones del Real Decreto.

La Delegación del Gobierno informaba esta semana de que se pondría en marcha esta limitación y control de tráfico. Sin embargo, esto no ha impedido que se formen grandes colas y colapso para acceder a Las Palmas de Gran Canaria. El primer día de aplicación de esta medida, el atasco llegaba a la altura de La Mareta, en Telde. Hoy, de nuevo, hay retenciones para acceder a la ciudad.

El objetivo es liberar la principal vía para acceder a la ciudad a vehículos pesados de mercancía, de urgencias y sanitarios, y transporte de viajeros, por lo que estos utilizan un carril adicional al del resto de vehículos privados.

“Turismos y motocicletas, únicamente podrán acceder a Las Palmas de Gran Canaria por la GC-3”, insistían desde la cuenta oficial de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria en Twitter. Por lo tanto, todos los que incumplan dicha directriz serán “denunciados administrativamente”.

Esta medida se pone en marcha para tratar de frenar aún más la propagación del coronavirus, ya que “el virus se mueve con el movimiento de las personas”, han aputantado los expertos. Por ello, en la red social, Carreteras recuerda que “este virus lo paramos unidos”.

QUEJAS DE LOS CONDUCTORES

Sin embargo, son muchos los conductores que no comprenden esta medida y así lo han reflejado en los comentarios a este tuit. A pesar de que la medida es “obligatoria” y no una recomendación, muchos expresaban sus quejas:

“¡Pero si no hay tráfico! Bastante tenemos los que no nos queda otra que ir a trabajar como para colmo tener que dar el rodeo padre para llegar, ojalá pudiera quedarme en casa. Que alguien me lo explique porque no le veo sentido”.

“La GC1 llega hasta Belén María. ¿Los que vamos al Sebadal tenemos que echar por dentro de la ciudad? ¿Cuál es el motivo de esta medida?, a parte de perjudicar a los que ponemos nuestras vidas y familia en peligro haciéndonos a algunos dar un rodeo de unos cuantos km”.

“Gracias por haber introducido a estos días complicados las retenciones en la GC-1 y GC-33, así los trabajadores podemos notar un ligero aire de normalidad”.

“Esta medida es un absoluto despropósito. ¿Qué sentido tiene desviar el tráfico a GC-3 y encima cortar dos carriles antes del desvío? Han generado un problema donde no lo había”.

“Que desastre le están formando a los usuarios que desgraciadamente tienen que trabajar y todo por culpa de unos ineptos que están mal organizando el poco y necesario tráfico para ellos dar la nota… Por favor no compliquen más las cosas…”

Aclaraban tanto la cuenta de Carreteras como la de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que dentro de la ciudad sí se puede utilizar la GC-1. Además, apuntaban que las restricciones son solo para llegar a Las Palmas de Gran Canaria, es decir, en sentido sur no existe ninguna modificación, algo que también criticaban los usuarios de Twitter. Incluso personal sanitario está denunciando que se retrasan en sus turnos debido al “rodeo” que tienen que realizar para llegar a sus puestos de trabajo.

“Son directrices de movilidad dictadas por la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico de obligado cumplimiento. Siento los inconvenientes que pudiere causarle, pero se trata de frenar la movilidad, y con ello, la propagación del Covid-19”, respondían desde la cuenta a los usuarios que expresaban sus quejas.

Ahora queda ver si se aplica esta medida más allá de hoy, tras los problemas en el tráfico que está suscitando a todos aquellos que tienen que salir de sus hogares para realizar actividades esenciales como trabajar en el caso en el que no pueden recurrir al teletrabajo.