La madre de un dependiente sin plaza en centros sociosanitarios: “Haremos el sacrificio que haga falta”

Daniel es un joven de 21 años de Gran Canaria que tiene una discapacidad reconocida del 86%, es decir, tiene el nivel 3 de dependencia. Siempre ha estado en el proceso, pero una vez cumplidos los 21 años ya no puede asistir a colegios específicos para menores y tiene que ser derivado a un centro sociosanitario específico. Sin embargo, desde el mes de febrero su madre, Carmen Marrero solicitó la plaza en este espacio y aún están esperando.

“El Cabildo se encarga de gestionar este asunto y hay una lista de espera enorme. Por lo visto no hay solución”, ha advertido Carmen en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez.

La madre, desesperada, insiste en que ha reclamado tanto al Cabildo insular como al Gobierno regional. En esta última entidad le informan de que debe existir algún error, ya que un joven con la discapacidad máxima reconocida debería estar en el primer puesto para acceder a estos centros. Sin embargo, el Cabildo cuenta con una baremación específica y los criterios de Daniel están por detrás de los de otras 21 personas en su situación.

Carmen está preocupada, ya que señala que su hijo lleva toda la vida integrado en centros. “Es un niño muy feliz a pesar de su discapacidad. Pero desde septiembre, cuando vio que sus dos hermanos volvían al colegio y él no llora casi todos los días”.

La madre de Daniel teme que su hijo pueda sumirse en una depresión. “Casi no habla, si entrara en esa situación no se lo que podría pasar”. Por ello, está dispuesta a hacer lo que sea. “Yo tengo que trabajar y mi marido también porque tenemos otros 2 hijos, pero haremos el sacrificio que haga falta con tal de que no vaya para atrás”.

Carmen indica que incluso han solicitado información sobre centros privados en los que matricular a su hijo, pero la Institución insular no le ha dado ninguna respuesta a la familia. “Llevamos 21 años luchando. Los médicos cuando Daniel nació me dijeron que no iba a hablar, ver, escuchar o caminar y aquí está. No puedo permitir que de pasos hacia atrás”.

Esta madre desesperada ha pedido una solución para la situación de su hijo. Aunque insiste en que no quiere un favor. “Quiero que se solucione esta situación y los retrasos que existen en estas listas para todos, no que me solucionen mi problema como un caso excepcional”.