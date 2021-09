La luz y la vuelta al cole llevan al límite a una madre con 4 hijos a su cargo: “No sé cómo lo voy a hacer”

Septiembre es un mes de muchos gastos para las familias que cuentan con menores escolarizados. Algunas familias se gastan casi 1.000€ en la vuelta al cole al sumar el material escolar, los uniformes y los libros de texto. Sin embargo, este año se recrudece aún más la situación con la crisis propiciada por la pandemia, ya que la economía no termina de resurgir y por la subida en los precios de la luz, que esta semana ha vuelto a batir récords. Algo que lleva al límite a las familias que se encuentran en situación de exclusión social.

Tara Gallardo es madre soltera de 4 niños y es una de estas personas que no saben cómo va a afrontar los gastos del inicio del curso. Ella lleva un año pidiendo ayuda a Cáritas, ya que solo cuenta con la manutención que el padre de los niños le ingresa de 360€ al mes. Ha solicitado la PCI y el Ingreso Mínimo Vital, sin embargo, aún no ha obtenido respuesta.

“Yo estoy enferma y no puedo trabajar. Siempre he trabajado y ahora tengo que pedir a familiares o a amigos que me ayuden a pagar la luz porque con la subida no puedo afrontar el gasto”. Tara confiesa que los 30€ de más que ha tenido que pagar este mes los necesita para comprar alimentos.

“Cáritas me ayuda con el reparto de comida una vez al mes, pero no es suficiente. Yo me quito el pan para dárselo a mis hijos, pero con todos los gastos es imposible”.

La pandemia ha complicado la situación de esta familia de Las Palmas de Gran Canaria que sobrevive con lo mínimo. Algo que se repite en muchos casos, ya que la economía en las islas no termina de despegar. “No quiero ni pensar en cómo voy a pagar todo el gasto del principio de curso, he solicitado el préstamo de libros y del comedor, pero no sé qué más hacer”.

Tara insiste en que desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han atendido su caso, pero sigue esperando a que se gestionen las ayudas que ha solicitado, ya que no sabe cuánto más tiempo podrá aguantar en esta situación.