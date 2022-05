Luis Ibarra niega una opa hostil para hacerse con la Autoridad Portuaria de Tenerife

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha mostrado su sorpresa en La mañana de COPE Gran Canaria ante las declaraciones de la secretaria de organización de Coalición Canaria, Rosa Dávila, quien alertó que la institución que dirige Luis Ibarra ha lanzado una opa hostil para hacerse con el control de la Autoridad Portuaria de Tenerife, algo que, no solo no van a permitir y exigirán explicaciones sobre este asunto en el Parlamento al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis

Ibarra aclara que ante una pregunta de las Federaciones Portuarias sobre como ve el futuro de los puertos y si ve necesario trabajar en común, su respuesta fue que trabajar juntos es una necesidad: “Nosotros no solo hemos querido trabajar en común, sino que es una necesidad, porque el puerto de Las palmas estaría en su última fase de crecimiento, no podemos seguir incrementando los diques porque ya no tenemos calado ni sentido aumentar algunos de ellos y, por lo tanto, tenemos una serie de proyectos que hemos intentado conseguir para Las Palmas que ahora mismo no se podrían posicionar porque no tenemos espacio para ello.”

Debido a esta falta de espacio, el presidente de la Autoridad Portuaria estima que ante la posibilidad de perder estos proyectos, lo ideal sería que Tenerife los conociera para qué se ejecutarán ahí: “Desde aquí, me encantaría trabajar para que Tenerife los conociera, para que fueran quienes tuviera esos posibles inversores y no se perdiera en ámbito de Canarias.”

Ibarra cree que la formación nacionalista, o bien “hizo una interpretación o alguien interesado le comunicó justo lo contrario, hay que saber trabajar en común y ellos lo cambiaron por una opa hostil que todavía me pregunto de donde lo sacaron.”

El presidente de la Autoridad Portuaria dice que solo se dedica a trabajar de forma permanente “estamos viendo como el puerto ha mantenido la actividad a lo largo de la pandemia, como el sector de los cruceros, a pesar de los problemas, se mantuvo en el único sitio de Canarias trabajando conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Tenerife, y venimos a trabajar y no nos planteamos para nada el tema de opa en absoluto.”