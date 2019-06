Luis Ibarra: "El escenario para pactar en el cabildo está totalmente abierto"

Luis Ibarra asegura que el escenario para pactar en el cabildo de Gran Canaria está totalmente abierto, “todas las alternativas están encima de la mesa” y que es clave la próxima semana, a partir del lunes, para saber que es lo que va a pasar en la institución insular. En este sentido recuerda que el cabildo no recaúda y que lo importante es su gestión, un aspecto, en el que todos los partidos “estamos al 90% de acuerdo”. En su caso él apuesta por una hoja de ruta que priorice las políticas sociosanitarias y el respeto al medio ambiente. Y también solucionar el problema de los bomberos, que lleva diez años pendiente.

El candidato socialista asegura que “salga el pacta que salga”, lo importante es la lealtad. “Nueva Canarias sabe que cuando nos ponemos a trabajar, el PSOE, somos muy leales, pero hay que buscar la eficiencia. Si no, no hay pacto”. Sobre su presunta mala relación con Antonio morales, señala que no es así, a pesar de que no han hablado estos días. Defendía que tiene buena relación con integrantes del partido de Román Rodríguez, como Teodoro Sosa, alcalde electo de Gáldar. Eso sí. Advertía que “Amurga es inasumible”.

PACTO CON PP

Luis Ibarra también agradece el apoyo que le han dado tanto Partido Popular como Ciudadanos para que persone el cambio en el cabildo insular, un respaldo, asegura, que ambos partidos le han manifestado “desde el minuto uno”.Por eso, le hemos preguntado también sobre el pacto alcanzado y anunciado en Lanzarote entre su formación y el PP en en el cabildo y el ayuntamiento de Arrecife y si se podría dar en Gran Canaria. “Podría darse”, respondía, añadiendo que cada institución es un mundo.