Luis, un canario atrapado en Holanda: “En la embajada española me dijeron que me buscara yo la vida”

La covid-19 ha modificado las conexiones aéreas en todo el mundo, provocando que a muchas personas se les haga imposible regresar a casa. Esto es lo que le ha ocurrido a Luis Medina, un joven grancanario que lleva trabajando en Holanda desde marzo de 2018. Tenía planeado volver a Gran Canaria, compró un vuelo para el 27 de marzo y el día antes se lo cancelaron y no le daban la opción de devolverle el dinero, a cambio le ofrecían un vale-descuento de 1 año de duración por el valor del pasaje.

No le quedó más remedio que aceptar si no quería perder su dinero. Unos días después compró un billete con Air Europa, que le salió 250€ y se lo volvieron a cancelar el día antes. En total ha llegado a comprar 5 billetes de avión y con todos le ha pasado lo mismo menos con Vueling, que le dio la posibilidad de cambiar el billete de fecha o el reembolso del dinero.

Luis llamó en varias ocasiones a la embajada española en Holanda. Las primeras llamadas que realizó no se las respondieron y, cuando por fin logró ponerse en contacto con ellos, no le ofrecían ninguna solución, le comunicaron que no podían hacer nada y que él mismo tenía que encargarse de todo. Cuando comenzó la crisis sanitaria, el restaurante donde trabaja tuvo que cerrar, pero su jefa le seguía pagando el 70% de su sueldo.

Estuvo 3 semanas sin cobrar porque la agencia de empleo para la que trabajaba no quería pagarle alegando que no cumplía los requisitos. Como tenía que haberse ido desde el 27 de marzo, Luis dejó la casa de alquiler donde vivía, por lo que se vio sin casa y sin dinero. Pasó a compartir piso con unos amigos, a los que agradece su apoyo porque se encuentra bastante mal anímicamente por esta situación, que lo tiene cansado.

Tiene un vuelo de regreso a España con Vueling para el 10 de junio, pero al no tener seguridad de que el vuelo salga va a pedir el reembolso del billete y viajará de Holanda a España en tren, para asegurarse al menos la ida y una vez llegue a Barcelona pueda coger un vuelo a Gran Canaria y reunirse con su familia, porque ve imposible volar de Holanda a España.