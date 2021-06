Lucas Bravo de Laguna es elegido presidente de Unidos por Gran Canaria

Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha celebrado este sábado su II Congreso político donde se ha renovado su Consejo de Dirección con la designación de Lucas Bravo de Laguna como presidente y portavoz de la organización.





Las Vicepresidencias primera y segunda han recaído en Martín Sosa Domínguez, primer teniente de alcalde de la Villa de Santa Brígida, y Enrique Hernández Bento, ex delegado del Gobierno en Canarias.





Al acto político asistieron más de 300 personas de toda Gran Canaria, entre las que destaca la nueva incorporación a las filas del partido de Carmen Guerra, Enrique Hernández Bento y muchas otras personas en estos últimos meses.





Según la organización política, esto deja claro que el planteamiento de UxGC es crecer y fortalecerse en los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, donde ya tienen cerrados en muchos de ellos Consejos Locales que presentarán muy pronto públicamente.

El actual presidente y portavoz del partido, Lucas Bravo de Laguna, aseguró sentirse orgulloso de estar en este II Congreso, el mismo orgullo con el que dijo llevar el nombre de este partido y el de la isla en el Parlamento de Canarias. Animó a todos los grancanarios, en este II Congreso, a sumar por la isla: "No vamos en contra de nadie, de ninguna isla. Queremos lo justo para Gran Canaria. Ni más ni menos".





Según Bravo de Laguna, "UxGC quiere hablar alto y claro de Gran Canaria. No tenemos vergüenza ni complejos y lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Queremos que Gran Canaria despierte, que espabile, que defienda sin complejos sus intereses. Tenemos muchísimas necesidades sociales: desempleo, inmigración; necesidades urgentes de inversiones, planes de embellecimiento y muchísimos proyectos que ejecutar. Necesitamos menos palabras y más realidades".





En Unidos por Gran Canaria (UxGC), añadió Lucas Bravo de Laguna, "defenderemos siempre lo nuestro, sin tener que dar cuenta ni a Madrid ni a Tenerife ni a nadie, solo a los ciudadanos de Gran Canaria".





En su intervención en el II Congreso de UxGC, Carmen Guerra incidió en que Gran Canaria necesita soluciones urgentes: "Nuestra isla, nuestra capital, tiene un alto porcentaje de desempleo y un gran problema social, y ante todo esto tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias nos han olvidado. Nos han obviado y no podemos permitirlo".





"Me involucro en este proyecto político, de gran nivel para la isla, porque Gran Canaria nos necesita. Debemos atender las demandas de los grancanarios, de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que seguir trabajando por nuestra gente y ahí continuaré, para ser más fuertes que nunca", agregó Guerra.





En relación a la nueva estructura orgánica del partido, el ya expresidente y fundador de la organización y actualmente consejero insular y portavoz de UxGC en el Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, continuará ejerciendo labores en el propio Consejo de Dirección, como en otras áreas del partido.





Tal y como afirmó José Miguel Bravo de Laguna, "siempre he creído, y defendido, durante mi ya dilatada vida política en una autonomía fuerte de Canarias que nos permita defender nuestro REF y nuestra consideración de región insular y alejada; pero también he creído siempre en una capitalidad compartida y un equilibrio entre las dos islas más pobladas, con solidaridad adecuada a las islas menos pobladas. En definitiva, una Gran Canaria que no sea más que ninguna, pero tampoco menos, que no sea isla satélite", detalló.





Para el vicepresidente segundo de UxGC, Enrique Hernández Bento, "hoy iniciamos una nueva andadura, fortaleciendo y renovando un proyecto político que desde la moderación y la centralidad, luchará por la defensa correcta de nuestra isla". "Será un proyecto hecho por grancanarios, desde Gran Canaria y para Gran Canaria, construido desde la libertad, sin peajes, pensando en lo mejor para nuestra isla, para Canarias y para España, porque defender lo que es justo para Gran Canaria no está en contradicción con lo demás", puntualizó.





En el desarrollo del acto se estrenó la nueva imagen del partido con nuevo logo y sintonía oficial. El evento fue dirigido por la Mesa del Congreso, compuesta por la consejera insular Ángeles Batista; el concejal de la Villa de Santa Brígida Ángel Luis Santana, y la vocal del partido, María del Pino Suárez.





Participaron también diferentes cargos públicos y orgánicos de la organización, como Martín Sosa y David Suárez, concejal este último en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por UxGC y miembro vocal de la actual directiva, renovando además sus cargos directivos, como secretario de Comunicación, Jafeth Alonso, y como tesorera, María Montserrat Ortega.