Los vuelos de Reino Unido a Canarias aumentarán un 12,5 % en invierno

Los vuelos a Canarias procedentes de Reino Unido se incrementarán un 12,5 % los meses de invierno, ha anuanciado este lunes la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde ha augurado una pronta recuperación del mercado británico en las islas.



Castilla ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del pabellón del archipiélago en esta feria turística, donde ha remarcado que el mercado británico es el primero en importancia para las islas, ha informado la Consejería en un comunicado.



Para Castilla, el aumento del número de vuelos demuestra que los británicos tienen muchas ganas de viajar y escapar de su frío invierno y que sólo en un destino como el de Canarias "podrán encontrar un estupendo clima y disfrutar de unas hermosas playas y paisajes al aire libre en plena temporada invernal".



Por islas, Lanzarote es la que experimenta un mayor incremento de las conexiones desde Reino Unido, con un 18,8 % más, seguida por Fuerteventura (16,2 %) y Gran Canaria (15,9 %), además de por Tenerife Sur (7,5 %).



La Palma es la única en la que decrece el número de vuelos británicos (-47 %) debido a la erupción del volcán, si bien Castilla ha señalado que la Consejería trabaja con las instituciones de la isla y con el Gobierno de España para reactivar entre todos su sector turístico.



La consejera resaltó que este crecimiento en los vuelos de cara al invierno no pertenece en exclusiva a los británicos.



"La programación de las aerolíneas para nuestra temporada alta crece un 14,5 % respecto a 2019, el año anterior a la pandemia, lo que nos demuestra que continuamos en el ‘top of mind’ de nuestros principales mercados", ha asegurado Castilla.



Es el caso de Alemania, un país desde donde los vuelos se incrementan de manera mucho más significativa, con un 23,6 % más que en el invierno de 2019-2020.



Lo mismo ocurre con la península, que experimenta un crecimiento en las operaciones de un 9,3 % para nuestra temporada alta.



En total, se produce un crecimiento de los vuelos tanto extranjeros como nacionales, con 5.556 más, al pasar de 38.406 operaciones a 43.962.



“Nos congratulamos de esta mejora en la conectividad, para cuya consecución no hemos escatimado en trabajo”, prosiguió Castilla.



La consejera recordó que Turismo de Canarias ha sacado adelante tres importantes convocatorias de ayudas para incrementar el número de plazas aéreas hacia las islas, de casi un millón de euros en noviembre del año pasado y de medio millón de euros para abril y mayo de 2021.



Las últimas están valoradas en 2.150.000 euros (ampliables a cinco millones) "y a éstas se han presentado 36 solicitudes por parte de las compañías aéreas, un número muy considerable que duplica al de anteriores convocatorias y que demuestra el éxito que tienen entre las aerolíneas este tipo de iniciativas", ha afirmado.



La consejera ha destacado que esas líneas de ayudas se reflejan en la programación al alza que las compañías aéreas tienen con las islas para estos meses, "un gran número de asientos que ahora tenemos que lograr que vengan llenos de pasajeros que quieran disfrutar de un gran invierno en nuestro archipiélago", ha añadido.



Para ello, el equipo de Turismo de Canarias se reunirá con todos los agentes del sector británico, siempre con el objetivo de seguir mejorando la conectividad.



"Desde el minuto uno de esta pandemia, incluso cuando el confinamiento nos frenó en seco, nos pusimos a trabajar para colocar a las islas en el primer puesto de salida en la carrera de la recuperación turística. Una carrera que, afortunadamente, ya ha comenzado y en la que partimos con muchas ventajas a nuestro favor", ha manifestado la consejera.



Durante la pandemia, Canarias ha demostrado ser un destino seguro, resiliente y con un sector privado más que preparado para afrontar con "dignidad" todas las adversidades, incluida la del cierre total, ha recalcado Castilla, quien ha dichos que se ha hecho especial hincapié en la digitalización, a través de Canarias Destino, la estrategia de transformación del modelo turístico puesta en marcha el año pasado.



Este compromiso con el liderazgo digital está patente en el pabellón de Canarias, donde se ofrece a los visitantes una aplicación digital optimizada cuyo objetivo es que los usuarios tengan una experiencia más personalizada e individualizada del destino.



Tras su inauguración, la consejera lo recorrió acompañada por la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui; el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; y el director gerente de Promotur Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.