Los vecinos de Vegueta acudirán al Defensor del Pueblo de Madrid y al Europeo por el ruido

Los vecinos de Triana-San Telmo han denunciado que las calles de Vegueta y de Triana están llenas de jóvenes que se divierten bebiendo y lanzando piedras a las ventanas de las casas. Desde la asociación vecinal denuncian que no pueden más con la situación y con el ruido que hay diariamente por la ocupación de terrazas y la afluencia de personas que hay en la zona.

Asegura que llevan tres años esperando por una sentencia judicial y que parece que “nunca va a llegar”. Además, critican que el consistorio capitalino tampoco les da una solución al problema que tienen con el ruido y con la proliferación de terrazas. El colectivo vecinal destaca que la situación se ha agravado tras el covid y se sienten desprotegidos.

Josefa Sánchez, presidenta de la asociación, dice en COPE Gran Canaria que “desde el ayuntamiento hacen lo que les da la gana, hacen actos, eventos culturales, a las diez de la noche termina y luego la gente baja por la calle Espíritu Santo hacia la zona de Vegueta para comenzar el desmadre”.

Josefa Sánchez: “Entonces el ayuntamiento tal vez de alguna manera inconsciente está facilitando que se estén dando esos botellones y los escándalos en las calles del casco histórico. De alguna manera, de forma inconsciente está siendo el colaborador necesario para que en Vegueta-Triana se vulneren constantemente los derechos fundamentales de las personas”.

Además, apunta a que no solo se limitan a hacer botellones y a beber en las calles, sino que ha denunciado “que están tirando piedras y botellas a las ventanas de algunos vecinos. Esto ya son actos de violencia, no es solo una persona que esté bebiendo, no, sino estamos hablando de palabras mayores”.

PENDIENTES DE UNA SENTENCIA JUDICIAL

Desde la asociación de vecinos apuntan a que están cansado de acudir por la vía judicial, ya que han puesto 13 alegaciones y llevan pendientes de la sentencia desde hace tres años.

Josefa Sánchez: “Hemos ido por vía judicial, que pusimos 13 alegaciones y estamos pendientes de esa sentencia. Esa sentencia llevamos 3 años esperando por ellas. Es una sentencia conflictiva, porque es muy grave todo lo que exponemos, pero en algún momento debe salir·.

“Nosotros estamos muy pendientes de una sentencia judicial y todo esto que se ha hecho después del covid: poner más terrazas, más desmadre en la calle...esto se va a terminar. Posiblemente a partir de enero, tomemos medidas, que no van ser judiciales, sino que van a trascender de las autoridades locales”, aseveró.

La presidenta: “Tomaremos medidas, que trasciendan las autoridades locales. Nosotros ya tomamos medidas aquí, denunciando en los juzgados y seguimos esperando por la sentencia. Denunciamos al ayuntamiento y no nos contestan, entonces solo nos queda ir al Defensor del Pueblo en Madrid y al Defensor del Pueblo Europeo”.

Concluye destacando que su concepto de ocio no lo entienden como el resto de la gente, ya que “relacionan ocio con las borracheras y los botellones. El ocio incluye muchas cosas, por ejemplo, leer es ocio y no molestas a nadie”.