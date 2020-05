Los vecinos de San Agustín: “El chiringuito de Las Burras es maloliente e insalubre”

Vecinos, empresarios y plataformas ecologistas del sur de Gran Canaria están denunciando la instalación de un kiosco en la playa de Las Burras. Según apuntan, nadie informó de que se fuera a instalar este chiringuito que, además, critican que está en mal estado y da una mala imagen de la playa.

Por redes sociales está circulando el vídeo en el que se puede observar el chiringuito instalado delante del Hotel Don Gregory by Dunas de San Agustín. Un vecino que ha podido acceder a la zona definía con ironía el mismo como “el chiringuito del futuro de Gran Canaria”.

Según puede escucharse en el video, el denunciante asegura que instalaban el kiosco sin previo aviso, delante de un hotel que ha invertido mucho dinero en reformas para atraer un turismo de calidad y ahora se le está haciendo “competencia desleal” con este puesto.

“No nos merecemos esto, merecemos copiar los chiringuitos que están en Tarifa”, decía. Y es que, según el denunciante, de esta forma se atrae a “los peores clientes de Europa”.

No solo vecinos de la zona, sino también plataformas como SOS Maspalomas han denunciado la instalación de este kiosco. Fran Guillén, portavoz de esta plataforma asegura que les llamó la atención que una de las actividades que se podían desarrollar durante el confinamiento fuera la construcción, y denuncia que “ahora ya vemos cómo lo han utilizado”. Él definía esta y otras actuaciones en el municipio como “aberraciones urbanísticas”.

Desde SOS Maspalomas insistían en que se están tomando medidas legales para que todas estas obras que se están llevando a cabo en las playas y entornos de costa del municipio cuenten con una evaluación ambiental.

Fran Guillén señala que no está en contra de la instalación de kioscos como los aprobados para instalar en Playa del Inglés. Sin embargo, decía que este se encuentra en un estado obsoleto y desagradable que no aporta nada al entorno de la Playa de Las Burras. “Si queremos que llegue un turismo nuevo y de calidad no se puede volver a sacar estos kioscos”, lamentaba.

Además, criticaban desde la plataforma que se ha instalado el chiringuito mientras los ciudadanos estaban confinados por el estado de alarma. “Los vecinos de San Agustín nos hacen llegar sus quejas. Se encontraron el kiosco de un día para otro”,señalaba Fran Guillén.

El Ayuntamiento por su parte no ha intervenido en este asunto porque según informaciones de Canarias Ahora, el concejal de playas de San Bartolomé de Tirajana alega que la familia Del Castillo tiene la gestión de este territorio en base a que ya eran propietarios de la zona antes de la Ley de Costas de 1988.