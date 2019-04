Los desalojados en Paseo de Chil no podrán volver a sus viviendas antes de 3 o 4 meses

La concejala de servicios públicos del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina ha advertido en Cope Gran Canaria que los vecinos desalojados tras el derrumbe del paredón de paseo de chil no volverán a sus casas hasta que no se construya otro muro de contención que será en 3 o 4 meses. De los 29 vecinos evacuados, 17 ya han podido regresar a sus viviendas, los 12 restantes residen en un hotel de la capital o en viviendas de familiares o vecinos.

Aunque todo parece indicar que el corrimiento de tierra, motivo por el cual se derrumbó el talud, ha sido motivado por las llúvias caidas hace una semana. Los técnicos del ayuntamiento trabajan no sólo para esclarecer los hechos sino en la construcción de un nuevo muro de cemento que con toda probabilidad finalizarán no antes de 3 o 4 meses. Inmaculada medina desvela que el paredón no es propiedad pública sino que pertenece a una entidad bancaria a quien se les reclamará los daños ocasionados así como los gastos de la construcción del nuevo paredón. La concejala también subraya que el ayuntamiento no tiene constancia de denuncias realizadas por vecinos de la zona aconsejando al consistorio una actuación debido al mal estado de la pared.

ABIERTA AL TRÁFICO

En cuanto al tráfico ya se ha abierto en ambas direcciones, para ello ha sido necesario acotar la zona que ocupa el paredón y ocupar los recientes carriles bici del paseo.

La caída del muro de contención de Ladera Cuyas se produjo en la noche del 11 de abril a las 2:30 de la mañana, seguidamente la policía local adoptó la decisión de cerrar la vía ante el evidente riesgo para el tráfico de vehículos y peatones en la zona.