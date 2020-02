Los vecinos desalojados del incendio de Tasarte esperan volver pronto a casa

El incendio declarado en Tasarte, sigue estando en el Nivel 1. Algunos vecinos de Tasartico, fueron evacuados y en Tasarte todavía siguen confinados en la playa.

Además los vecinos de los barrios de El Hoyo y Tocodomán, situados en el municipio de La Aldea, de San Nicolás de Tolentino, deben preparse para evacuar, dado que el incendio declarado en el día de ayer en la Degollada de Tasarte avanza hacia esas núcleos de población.

Si bien la situación del incendio puede cambiar a medida que transcurra la jornada, desde la Corporación insular insisten a la población que esté preparada ante un posible desalojo o confinamiento, tal y como ocurrió en el día de ayer con los vecinos de Tasartico, que fueron evacuados, y Tasarte, que permanecen confinados en la zona de la playa.

En la playa de Tasarte se encuentra Elsa Afonso, una vecina de la zona, junto a unas 100 personas más confinados en una casa esperando a recibir más indicaciones.

“Es molesto, ya que se han tenido que ir de sus casas y eso siempre causa molestias. El problema que tenemos ahora mismo es el viento, el humo y el polvo de suspensión”, añadió.

Las autoridades les han trasladado que deben mantener la calma, deben tener paciencia y además les han dicho que van a tener que dormir esta noche en la zona de La Placita, en Tasarte.

“Nos han dicho que ha habido daños en casas, pero no especifican. No nos han dicho de quién se trata ya que hay que mantener la calma ya que quieren volver para saber cómo van a estar sus casa, sus huertos etc”.

Además Elsa relataba que está algo nerviosa pero que deben mantener la calma. “Yo soy asmática y la situación es complicada, pero bueno, hay que tener calma y hay que seguir las indicaciones”.

“Hemos vuelto a revivir este incendio como el pasado mes de agosto, por lo que trae muchos recuerdos. No esperamos que el incendio fuese tan grave, pero claro, el viento ha propiciado que el fuego se propague algo más rápido y las condiones. Lo importante es que no ha habido daños personales”, concluía.

Desalojados de Tasartico

Los vecinos y residentes del camping de Tasartico fueron desalojados sobre las 0 h de este domingo, de la zona de Tasartico. Oliver, un residente de nacionalidad alemana y encargado del camping, nos contaba que los guardias civiles fueron muy amables y que con mucha rapidez, les indicaron que por favor siguieran las indicaciones.

El desalojo duró apenas unos 20 minutos y según nos comentaba este vecino en los micrófonos de COPE, los agentes fueron muy amables y mantuvieron la calma en todo momento.

Oliver: “Hasta las 23h el viento no entro en Tasartico y es uno de los ligares más protegidos de la isla, por lo que tampoco teníamos conocimiento de lo que estaba pasando”.

"Todo el mundo estaba muy nervioso, preocupados, aunque los agentes ya no habían avisado que en el camino no había peligro y que el fuego no había entrado a Tasartico", aclaraba.

Este vecino nos comentaba que "como ya el fuego ha pasado al barraco de La Aldea, se ha evacuado El Hoyo y Tocodomán. Es una puerta abierta, pero también nos hace mucho daño que no puedan trabajar los medio aéreos, y estamos muy preocupados. Obviamente está al lado de nuestras casas, y parece que el frente de Inagua está más activo y es nuestra mayor preocupación”.

"Ahora hay que esperar con tranquilidad, desear todo lo mejor a todos los bomberos y a todos los que están intentando luchar contra el fuego, que hacen y están haciendo un trabajo increíble. No nos queda otra cosa que esperar, aunque todavía no sabemos por cuánto tiempo", concluía.