Los vecinos del Salto del Negro elevan la voz: "Nos sentimos abandonados"

La friolera de 20 años llevan los vecinos del Salto del Negro pidiendo que arreglen las calles de la parte alta del barrio. Son calles que están en muy mal estado y que resultan absolutamente intransitables. Por si fuera poco, las piedras, la tierra y lo inestable del suelo han provocado más de un disgusto en forma de graves accidentes a vecinos que se han quedado con secuelas físicas: “Llevamos dos décadas reclamando que se actualicen las calles de la parte alta del barrio, porque las piedras y la tierra dificultan el paso por una zona que es intransitable por completo. Incluso el servicio público se niegan a entrar, y las personas con movilidad reducida tienen un gran problema”, explicó José Casimiro, vicepresidente de la asociación de vecinos Camino de Leñadores-Salto del Negro, en los micrófonos de COPE Gran Canaria.

Los vecinos no piden mucho, sólo quieren que se construya un vial para que puedan transitar con normalidad, tanto las personas como los vehículos: “Pedimos solamente un pavimento, una capa de hormigón para poder caminar, porque es del todo intransitable. No queremos que nos equipen toda la calle, ni que la urbanicen, ni que nos pongan un servicio de recogida de basura que, por cierto, pasan a recogerla una vez a la semana y no tenemos alcantarillado con los problemas de mal olor que sufrimos. Simplemente queremos que construyan un vial para que puedan transitar las personas y los coches. No queremos grandes cosas”, subrayó Casimiro.

El portavoz vecinal calificó la situación de “tercermundista”, y confesó con tristeza que se sienten “abandonados”.

Desde la corporación local les dan una respuesta que no les convence: “Desde el ayuntamiento nos dicen que pueden echar un camión de tierra, pero eso no soluciona nada. Son calles hacia abajo y eso no arregla nada”, explicó.

Por último, Casimiro recordó que el pésimo estado de las calles ha generado caídas y lesiones de importancia entre los usuarios de la vía: “Hay personas que se han caído caminando por esas vías y sufren lesiones crónicas que precisan de rehabilitación. Cuando a los taxistas les dicen de ir a la calle Puebla o Monterrey, se niegan a venir. Están en su derecho, pero no tenemos culpa de que estemos abandonados. Es triste decirlo, pero esto es tercermundista”, apostilló.