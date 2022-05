Los vecinos de Almatriche Bajo denuncian inseguridad en sus calles: “Al mes sufrimos un atropello”

Los vecinos de Almatriche Bajo, en la periferia de Las Palmas de Gran canaria siguen con su lucha y denunciando que debido a la falta de aceras, el barrio sufre un atropello al mes.

Desde la plataforma Almatriche Bajo dicen que están cansados y que llevan 50 años con este problema que nadie le ha puesto fin. Los vecinos de la zona asegura que llevan mucho tiempo pidiendo que les hagan una acera por la que puedan moverse libremente y por la que puedan salir de sus casas sin miedo.

Fernando Miguel, presidente de la plataforma ha denunciando en COPE Gran canaria que ya están cansados de que no hayan solucionado este asunto y de que a pesar de que llevan años reclamando a diferentes partidos políticos el problema que están viviendo, nadie les ha puesto solución.

“Para que se hagan una idea de los que estamos viviendo, aquí atropellan a una persona a mes. Cuando no es un niño, es una persona mayor, siempre estamos escuchando a alguien cada mes, que hubo un atropello”, aseveró.

Fernando Miguel asegura que a pesar de las múltiples protestas que han hecho desde el 2018 para ser escuchados en el consistorio capitalino, “han sido varias las administraciones las que han pasado la pelota de quién debía arreglar y acondicionar el barrio”.

Según el consistorio capitalino las obras de la carretera GC-310 las debía acometer el cabildo, mientras que el ejecutivo insular insistió en que tan solo era competencia de ellos las marquesinas de las guaguas.

Según Fernando Miguel, “en un primer momento el ayuntamiento se reunió con nosotros y nos dijo que esa obra era competencia del cabildo insular, pero ellos no se imaginaban que el consejero, Miguel Ángel del Pino se fuese a reunir con nosotros. Ellos mienten y prueba de ello ha sido que Miguel Álnel del Pino ha conseguido que nos vayan a instalar lo que le compete el mes que viene”.

“El ayuntamiento sigue sin tomar cartas en el asunto de la GC-31. Solo pedimos aceras, pasos de peatones para poder transitar sin peligro y sin que nos atropellen a nuestros niños y mayores. Esa carretera es del Ayuntasmiento, desde el 2007 porque el cabildo se la cedió y ellos no quieren aceptarlo”, añade

Cree que el consistorio capitalino no quiere acometer las obras porque “la carretera es una papa caliente ya que hay que expropiar casas, talleres y otras propiedades. Hay que hacer una obra más grande de lo que pensaron en un primer momento y ahí está el problema”.

Según Fernando Miguel llevan “50 años con este problema que parece que llega a su fin. Agradecemos todo lo que ha hecho el Cabildo por nosotros, pero el ayuntamiento una vez más no quiere saber nada de este asunto”.

El presidente de la plataforma asegura que ellos no fueron a la última reunión con el consistorio capitalino “porque gracias a que nos reunimos con Miguel Ángel del Pino, consejero de transportes descubrimos que el ayuntamiento nos estaban mintiendo con la concesión de la carretera. Nos destapó toda la mentira, porque tiene papeles y nos lo mostró”.

Fernando Miguel: “No quieren aceptar la carretera y ponen excusas para no arregarla y esa es la verdad. Miguel Ángel del Pino vino al barrio, recorrió toda la carretera y nos van a instalar tres marquesinas para las guaguas, porque como la carretera no es competencia nuestra no podemos hacer nada”.

El 15 de junio volverán a salir a la calle para seguir pidiendo al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que hagan un proyecto urbanístico en el que incluyan el arreglo de la GC-310.