“Los trabajadores que no han cobrado aún los ERTE deben ponerse en contacto con el Servicio de Empleo"

Pedro Duarte, responsable en Canarias del Servicio Estatal de Empleo, asegura que todavía quedan cerca de 1.000 personas por cobrar sus prestaciones por los Expedientes de Regulación de Empleo en las islas. Sin embargo, según Duarte, “es esencial que aquellos ciudadanos a los que no se les ha gestionado la prestación se pongan en contacto con el Servicio de Empleo o con la gestoría que les lleva dicho trámite”.

Algunos oyentes de COPE Canarias han expresado sus dudas y sus denuncias en el número 610 10 80 10 acerca del cobro de estas prestaciones. Muchos aseguran que aún no les ha llegado ninguna notificación de que se les haya gestionado correctamente el ERTE, otros aún no han cobrado y otros aseguran que no han percibido la cantidad que les corresponde.

Activarán líneas de teléfono para resolver las incidencias de los ERTE En Canarias no se han podido reconocer 1.000 expedientes por falta de datos Tenerife 21 may 2020 - 14:07

“Hasta el momento hemos gestionado más de 300.000 solicitudes para cobrar prestaciones”. Pedro Duarte afirmaba que ha habido algunas incidencias porque el sistema se ha colapsado. “En abril del 2019 atendimos 27.000 solicitudes de prestaciones, en el mismo mes de este año 270.000. Hemos multiplicado por diez nuestra actividad y se ha saturado el sistema”, apuntaba.

Por esta razón, el responsable del Servicio Estatal de Empleo en el archipiélago insistía en que todas aquellas personas que aún no tengan tramitado el expediente se pongan en contacto con ellos por si se ha producido algún problema o hay algún error en los documentos.

“Siempre nos podemos encontrar con sorpresas, ayer nos dimos cuenta de que una solicitud no había sido presentada por parte de una empresa ante el Servicio Autonómico de Empleo. Si no nos hubiésemos dado cuenta, esos trabajadores nunca habrían cobrado”, aseguraba.

Él afirmaba que están revisando continuamente los protocolos que han llevado a cabo y los que faltan por cumplimentar por si existen errores subsanarlos cuanto antes.

LOS TELÉFONOS ESTÁN SATURADOS

Con respecto a la saturación de llamadas, Duarte destacaba que están recibiendo muchas al mismo tiempo, por lo que es normal que los interesados tengan que insistir. Él recordaba que los teléfonos son el 900 812 400 o, en Gran Canaria 928 99 05 98 y en Tenerife 922 99 05 98 y el horario se ha ampliado de las 8:00 a las 18:00 horas todos los días. Aunque, con el fin de mejorar el servicio, facilitarán dos vías nuevas de contacto la semana que viene.

“Tenemos que reconocer que la situación es difícil”, lamentaba. Pedro Duarte corroboraba que los trabajadores de las oficinas están trabajando todos los días en jornadas de 10 a 12 horas para que todos los desempleados puedan cobrar en junio y, sin saber aún, si les recompensarán económicamente por esta labor que están desempeñando. “Mi mayor satisfacción es que el día 3 de junio todos los desempleados cobren” decía duarte.

Además, el responsable en Canarias del Servicio Estatal de Empleo aseveraba que ya se ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias clientes para que anticipen los sueldos a aquellas personas que no han recibido las prestaciones aún del mes de abril, porque entienden que estarán pasando una situación difícil económicamente.

Duarte apostillaba que “ahora nuestra prioridad es que todo el mundo cobre, ya después regularicemos las prestaciones que no estén correctas”.