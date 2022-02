Los supervivientes confirman que una niña y 18 adultos murieron en el naufragio

Los nueve hombres a los que Salvamento Marítimo rescató el 25 de enero en el Atlántico mientras se aferraban a los restos de una zódiac a 80 kilómetros de Lanzarote han confirmado a la Policía que sus 19 compañeros de travesía desaparecieron en el naufragio, entre ellos una niña.



Los 19 desaparecidos -y probablemente muertos, dadas las circunstancias del accidente y el tiempo transcurrido, una semana- son 16 hombres, dos mujeres y la menor, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes, han informado a Efe fuentes policiales.



La niña se llamaba Amina, había nacido hace dos años en Marruecos y viajaba con su madre, una ciudadana de Guinea que también se ha perdido en el océano. Lo ha contado uno de sus familiares, que reside en Europa, a la ONG Caminando Fronteras, a la que viene llamando desde hace días para saber si hay noticias de la pequeña.



El hombre temía ya que la niña hubiera muerto, porque resultaba extraño que las informaciones facilitadas hasta ahora por las autoridades españolas no mencionaran si había una pequeña entre los nueve ocupantes de su zódiac que llegaron con la Guardamar Calíope al puerto de Arrecife en la madrugada del miércoles.



Ahora, acaba de enterarse de que solo sobrevivieron nueve hombres, de las 28 personas que partieron a bordo de esa lancha neumática hacia Canarias en la noche del lunes 24 al martes 25 de enero desde Akhfennir, localidad de la costa de Marruecos cercana a Tarfaya.



Ese día, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil recibieron información sobre la salida de al menos cinco neumáticas desde las costas de Marruecos y el Sahara hacia Lanzarote y Fuerteventura, islas situadas a entre 100 y 150 kilómetros de la costa de África.



En una noche frenética de rescates, la Guardamar Concepción Arenal consiguió socorrer desde Gran Canaria a 120 inmigrantes en dos zódiac situadas al sur de Fuerteventura (82 varones, 31 mujeres y siete menores) y la Guardamar Calíope auxilió desde Lanzarote a otros 127 de tres neumáticas (96 hombres, 25 mujeres y seis niños).



Entre estos últimos estaban los nueve supervivientes del naufragio, a los que la Calíope recogió sobre las 23.00 horas, cuando flotaban como podían asidos a los restos de su barca.



Caminando Fronteras asegura que desde las 17.00 horas de ese martes sabían, y así se lo transmitieron a las autoridades, que los ocupantes de esa zódiac tenían problemas, porque así lo transmitieron ellos mismos por teléfono en sus llamadas de auxilio.



En una de ellas, llegaron a decir que o recibían ayuda en media hora o se daban por muertos, ha contado la activista Helena Maleno.



Esta ONG ha pedido al Defensor del Pueblo que abra una investigación que aclare por qué no los socorrieron hasta las 23.00 horas y si se cometió, o no, alguna negligencia en ese rescate.



Salvamento Marítimo ha respondido, por su parte, que transmitió los datos iniciales de la alerta sobre la salida de esa zódiac al Centro de Coordinación de Rabat, porque había partido de aguas bajo responsabilidad de Marruecos, y que después movilizó sus medios desde Canarias en cuestión de "minutos", una vez que recibió las coordenadas de su posición en el mar.