Los sindicatos médicos aseguran que no tienen el material necesario para el desconfinamiento

Los sanitarios están preocupados por las consecuencias para su sector del plan de desconfinamiento para Canarias, en especial con lo que tiene que ver con su seguridad. La principal queja la ha manifestado hoy en los micrófonos de COPE Canarias, el delegado de ASACA, Joaquín Jiménez.

Y es que asegura que en las islas el material que se ha comprado no reune las condiciones mínimas. "Últimamente nos han dado cifras de lo que han comprado, pero cuando ves el material que han traído, no reune las condiciones minimas". En este sentido recuerda lo que pasó hace unos días con las mascarillas y que no cubrían lo que tenía que cubrir. Aseguran que "se ha comprado rapido y mal y no podemos fiarnos de eso".

Se quejaba además del trato dado a estos profesionales, que han estado en primera línea de la batalla contra el coronavirus, y ahora se les manda a casa, a pasar una pequeñoa cuarentena, antes de reincorporarlos a otra planta, pero a costa de sus días libres.

Desde intersindical Canarias, su delegado Ruymán Pérez, apela a la responsabilidad y volvía a insistir en los equipos de protección de los profesionales. “No podemos hacer un desconfinamiento sin tener suficientes EPIS, porque esto podria ser una catastrofe”.

Asegura que ha escuchado, “con todos mis respetos al comité cientifico, que había EPIS suficientes y sigue sin haberlos, porque se sigue racionalizando y reutilizando”.

Por otra parte valoraban la escena que vivimos ayer en Canarias con la salida de los menores de 14 años, en donde la mayor parte de ciudadanos respetaron las reglas pero se dieron casos de irresponbsabilidad por parte de algunos progenitores. Joaquín Jiménez, aseguraba que ayer “se le pedia a la sociedad un poco de responsabilidad, pero tenemos que entender que nos estamo igual que antes y lo que le pide a la gente es una distancia, uu paseo, per cuando vimos corrillos, partidos de futbol, nos indignamos”.

Desconoce si es un problema de comunicación, pero aseguraba que era para llevarnos las manos a la cabeza. Según sus palabras, la imagen ha supuesto una decepción para muchos sanitarios que han estado al pie del cañón.

Ruymán Pérez señalaba que esa responsabilidad para salir de estos es comunitaria y hay que evitar el contagio, “era como si se soltara la manada y todos a correr, no podemos hacer de esto otros problema, prque los primeros afectados serán ellos mismos mismos y la sanidad”. Pide coordinación con el gobierno y responsabilidad.