"Los servicios sociales de la capital grancanaria no dan citas telefónicas"

Los servicios sociales de la capital grancanaria se encuentran desbordados. Una prueba de ello ha sido la denuncia de Pepa Luzardo, la concejal de la oposición del Partido Popular, que ha puesto en conocimiento un audio de cinco minutos, que grabó para dar a conocer lo que consideran "una nefasta gestión".

En el audio escuchamos como la concejala llama a los servicios sociales del consistorio capitalino, haciéndose pasar por una vecina de Schamann para pedir una cita telefónica. Durante al menos cinco minutos espera hasta que le pasan con una operadora para hacer la gestión.

Pepa Luzardo habla con la operadora y le dice que es la primera vez que solicita esta cita previa y le contestan que “le tomarían los datos para que le llame a su teléfono la trabajadora social que le corresponda”.

La concejala le pregunta que cuándo tienen pensado llamarle de vuelta para tener esa cita con la trabajadora. La operadora le asegura que “eso no lo podemos indicar, porque como le decimos desde aquí no tenemos contacto con la oficina del distrito”.

Pepa Luzardo: “Por eso le estoy llamando para el distrito de Ciudad Alta, Schamann. Yo acabo de estar en un reparto de alimentos, en la Iglesia de los Dolores. Varias personas me dicen que están llamando al 010 y que no le están dando cita. Quería comprobar si es verdad que están dando cita”.

La operadora le asegura que las citas presenciales no se están dando desde ese teléfono y que lo que “harían desde ahí es recoger los datos. Será el trabajador social el que le dará su cita”.

También pregunta por el tiempo que van a tardar en llamarle para poder darle una cita. La operadora dice que eso lo “desconocen y eso iría en función del trabajador social y de la cantidad del trabajo que tengan”.

Pepa Luzardo: “Es decir que he tardado cinco minutos en que me cojan el teléfono y ahora no sé cuándo me van a atender”.

La operadora: “No se lo podemos indicar, porque la mayoría de los trabajadores sociales que están teletrabajando y algunos que se van de vacaciones y les sustituyen otros”.

Al final ambas cuelgan y la cocnejala de la opsición le indica que como su conversación ha sido grabada, ella también lo ha grabado. También lo ha expuesto en redes sociales.