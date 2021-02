Los sanitarios denuncian el “mal uso” que hace la población de las Urgencias

No es un problema de ahora, desde hace años los sanitarios vienen denunciando que la población no es consciente de la importancia de no colapsar los servicios de urgencias para atender con mayor agilidad a aquellos que realmente lo necesitan. Hoy, en los micrófonos de COPE Gran Canaria, Ana Quintana, subdirectora del Centro de Salud de Valsequillo, ha asegurado que el mayor problema es que se utiliza este servicio para consultas médicas.

La subdirectora y también enfermera denuncia que la mayoría de personas que hacen un“mal uso” de Urgencias son aquellas que acuden para consultar dudas que han olvidado comentar al facultativo en el momento en el que le receta un nuevo medicamento o para solicitar recetas electrónicas.

Ana Quintana ha destacado que “esto son cosas que hay que prever y no esperar al último minuto y acudir a urgencias para ello”. La enfermera ha querido reiterar el objetivo de este servicio: “atender casos como la propia palabra indica graves o agudos”.

La subdirectora del Centro de Salud indica que este “mal uso” del servicio no se produce solo en los centros médicos extrahospitalarios, sino también en los hospitalarios. Señala que motivos para acudir a las Urgencias serían aquellas patologías o enfermedades graves que pongan en peligro nuestra vida a corto o muy corto plazo.“Un dolor agudo que no se pasa, un dolor torácico, una herida que haya que atender porque me la acabo de hacer ahora mismo y hay que suturar, este tipo de cosas que todos sabemos”, apunta.

Sin embargo, la sanitaria ha admitido que no toda la culpa es de los usuarios, también de la gestión, ya que en ocasiones la lista de espera es “demasiado larga” para el médico de familia.

“La realidad es que es un tema de educación que nosotros también tenemos que promover hacia los pacientes”. A través del abordaje preventivo, la realización de pruebas complementarias que puedan prevenir otras patologías o realizando cambios en las consultas que se llevan a cabo en los domicilios.

Ana Quintana ha recalcado que “acudir a Urgencias puede conllevar un riesgo por encontrarte con alguien que está aislado por covid o por otra cosa”. Por ello advierte que es importante evitar estar en estas zonas que pueden incidir en contagios indeseados si se puede solventar la consulta vía telefónica.